Elecciones Hogueras de Alicante: Futur propone recuperar el archivo y la biblioteca de la Federació

El futuro vuelve a mirar al pasado en las elecciones de las Hogueras de Alicante. La candidatura liderada por David Olivares a la Federació propone trabajar en la recuperación del archivo y la biblioteca de esta entidad.

Olivares destaca, a través de un comunicado, que "la cultura es una parte esencial de nuestras fiestas y por ello es indispensable configurar un equipo que trabaje y cuide su conservación para las generaciones futuras".

El responsable de dirigir esta área, en caso de salir elegidos en las próximas elecciones de agosto, será David Gerona, componente de la foguera Séneca-Autobusos y la Barraca I no volíem. En ese equipo le acompañaría Mari Cruz Llorca Escribano de la Foguera Mercado Central, Rosa Pinto Martínez de la Barraca No Poem Fer Més, Miguel Ángel Durá Abad de la Foguera Santo Domingo Plaza de Tomás Valcárcel y Rosana Valcárcel Jiménez de la Foguera Sèneca Autobusos y de la Barraca I no Volíem.

En el programa propuesto por Futur hay espacio para las diferentes áreas de la cultura fogueril. "A las propuestas anunciadas en la presentación del programa, queremos añadir otras como la recuperación de la biblioteca de la Federación (Fogueres, llibrets de fogueres i barraques y partituras de pasodobles). En el año 2012, la federación de Pedro Valera habilitó una sala de consulta con un patrimonio de más de cinco mil ejemplares de llibrets de hogueras y llibrets de barracas que fue ampliándose con el esfuerzo de muchos compañeros. Una valiosísima colección que estaba totalmente catalogada y ordenada en cajas", ha explicado Gerona.

En el comunicado de Futur destacan que su idea es trabajar por reforzar las bandas de música y colles que participan en el desfile del pregón, dignificar la exposición del ninot u ofrecer las inscripciones de los diferentes concursos a principio de ejercicio. En su línea de apoyar la renovación señalan que apuestan por mejorar el concurso de llibrets infantiles y pondrán en marcha nuevas iniciativas como un concurso de anuncios con el que los jóvenes puedan explicar qué son las Hogueras.

La actividad prosigue y este viernes a las 20:30 horas se presentará a todos los componentes que forman parte del equipo de Futur. El fin de fiesta será la cremà de una Hoguera que representa el logo de la candidatura y que ha construido un artista alicantino. "Hemos pedido todos los permisos necesarios para la plantà de la foguera. Vendrán los bomberos y habrá banyà para disfrute de los más jóvenes", ha avanzado el candidato. La música correrá a cargo de la banda Los Claveles.

