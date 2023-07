Una conocida plataforma busca actores en Virgen del Remedio para su próximo proyecto en Alicante

¿Te gustaría participar en una película?, Casting de Extras Ana Durá está buscando a gente de entre 16 y 70 años con un perfil de barrio para el próximo proyecto que una conocida plataforma tiene en la ciudad de Alicante. El 'casting' tendrá lugar los días 18 y 19 de julio de 2023 en la Sede Municipal de Barrios de la Zona Norte en la Plaza del Argel.

Desde la mercantil ilicitana, Ana Durá, explica que todavía on puede revelar ningún detalle, pero que se trata de una "importante" plataforma que llevará a cabo un "proyecto de ficción" en la ciudad de Alicante. Aunque no ha querido dar el nombre de la productora ni tampoco si se trata de una serie o una película.

Sobre lo que sí ha dado información es sobre lo que están buscando en Alicante: extras, figurantes y actores para rodar en la ciudad entre septiembre y noviembre. Hombres y mujeres mayores de 16 años con un perfil muy variado. "Buscamos gente de barrio". La propia Ana Durá describe a EL ESPAÑOL que necesitan entre 500 y 700 personas de todas las nacionalidades y con todas las características posibles.

No hace falta experiencia en el sector, "solo ganas de participar". Tampoco se requiere ningún tipo de vestimenta. Desde Casting de Extras Ana Durá animan a los vecinos y vecinas de Virgen del Remedio y alrededores a participar en el proyecto: "que vengan tranquilos que no les vamos a pedir que hagan nada". En el casting se rellenará una ficha y se realizarán un par de fotos.

Lo que sí es importante de cara al casting es que las personas que quieran participar en él lleven consigo y en vigor el DNI o NIE. Desde la empresa también especifican que las personas seleccionadas serán contratadas en régimen de artistas, y que el trabajo estará remunerado "según convenio".

Las pruebas, que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, se llevarán a cabo desde las 09:30 hasta las 19:00 horas de forma ininterrumpida los próximos días 18 y 19 de julio en la Sede Municipal Barrios zona norte (Plaza de Argel 5, 2º planta, sala 1, 03011 Alicante). Se atenderá por orden de llegada.

La empresa Casting de Extras Ana Durá ha trabajado en los siguientes proyectos: series Netflix, Valeria, Santo, Un cuento perfecto, Jaguar, Perdida; series Amazon, Señorasd el Hampa, Serrines madera de actor; series Movistar, Galgos, Apagón; series Apple TV, Now and Then. Y también en algunas películas como Los Futbolisimos, Formentera lady, Amar, Toscana, Fuck it list, Paella Today y Quan no acaba la nit, entre otros.

