Kakkmaddafakka, Carlos Sadness y Dorian tocarán este verano en el festival Music In The Garden de Alicante

El recinto natural de Jardines de Abril albergará la primera edición del festival Music In The Garden. Un festival con la esencia y formato de Noches Mágicas que acercará a los asistentes las actuaciones de grupos y dj’s de primera línea en los géneros indie, pop y rock, en una experiencia que trascenderá más allá de lo musical.

Un total de más de ocho horas de festival, en cada una de sus dos jornadas, donde disfrutar de numerosas actividades para vivir una experiencia muy completa, de día y de noche, en un marco incomparable con árboles centenarios.

La banda noruega Kakkmaddafakka será uno de los grandes atractivos del cartel, en una ocasión única de verles actuar en nuestro país. La formación no está hecha para descansar. No poder hacer conciertos durante dos años les provocó una gran acumulación de energía que están deseosos de trasladar a su directo. Fruto de ello es su nuevo álbum ‘Revelation’ que presentarán en la gran gira europea que pasará por Alicante el sábado 12 de agosto en el festival Music in The Garden.

Los cinco noruegos demuestran una vez más que pueden desarrollar su sonido sin alejarse demasiado de sus raíces. En este nuevo trabajo ofrecen canciones de pop modernas y típicos sintetizadores de los '80.

"Nuestro sonido se nutre de múltiples influencias. Lo único que nos importa es que al final podamos decir: 'Sí, este es el sonido Kakk' ", afirma Pål Vindenes sobre el proceso del álbum. La banda se encuentra ansiosa por presentar las canciones de su séptimo álbum de estudio y volver a tocar clásicos como Forever Alone, Restless o Naked Blue.

Otro de los platos fuertes del festival será el concierto de Dorian. El regreso de la banda a la actualidad musical se produce con su nuevo trabajo ‘Ritual’. Un álbum de marcado carácter cosmopolita que disloca los parámetros de la música pop al uso planteando un poderoso diálogo musical entre Europa y América, desde el cono sur hasta Estados Unidos, desde synth pop y el french touch al rap británico, desde la chacarera argentina al italo disco, estableciendo un antes y un después en la carrera de los barceloneses.

El nuevo trabajo de Dorian es ecléctico, arriesgado y brillante, repleto de hits potenciales y de letras conmovedoras, en una colección de canciones que reinventa el presente de Dorian para proyectar a la banda hacia el futuro.

Por su parte, Carlos Sadness continúa en plena gira de ‘Tropical Jesus’, un álbum que está marcando un antes y un después en su carrera. El proyecto le ha llevado a visitar más de 20 ciudades de 9 países distintos: México, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina.

También ha tocado en los principales festivales de nuestro país, en los mejores slots y en grandes recintos como el Wizink Center. Como broche de oro, Carlos Sadness presentará su último EP ‘Perreo Bonito’, adelanto de su nuevo trabajo. 95 millones de plays y casi 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, 347.000 seguidores en Instagram, 35 millones de plays en YouTube y 10 discos de oro son algunos de los números que avalan el crecimiento en la carrera de este artista con su Ultimo disco.

Music In The Garden también contará en su cartel con Siloé, bandas emergentes como Gran Angular o Diagnóstico Binario y los dj’s Modafokastyle, Cristian Set Roc, Kokedama, Jes Set, Suzukid, Terreta Sound Machine y Adriasolá.

Oferta gastronómica

La oferta gastronómica ofrecerá este año una experiencia del más alto nivel con la mejor cocina en diferentes esencias, desde la más formal hasta la más desenfadada. Luna by Terre Catering buscará conquistar los paladares más exigentes con propuestas tradicionales y entrañables, con toques divertidos y elementos que sorprendan. Para los interesados, esta opción está disponible sólo bajo reserva y para plazas limitadas.

También estará disponible el Espacio Street Gastro, una propuesta de la mano de Alacant Street Food Market, con una amplia selección para degustar de una forma más informal y distendida con amigos y familia sin previa reserva. Además, este año cada una de las citas de Noches Mágicas ofrecerá a los asistentes una de las mejores coctelerías de España, gracias a Three Monkeys. Se instalará una barra temática donde degustar la amplia oferta de cócteles especiales preparados exclusivamente para el festival

