María Esclapez en Alicante: "Cada persona tiene un nivel de sensibilidad diferente al resto"

¿Por qué siento lo que siento?, ¿de dónde viene mi malestar? ¿cómo he aprendido a relacionarme conmigo y con los demás? o ¿cómo puedo sanar mis heridas y vivir en paz?, son algunas de las preguntas a las que la psicóloga María Esclapez te invita a responder en su último libro, 'Tú eres tu lugar seguro' (editorial Bruguera).

La librería 80 Mundos ha sido el lugar escogido para la presentación de este lunes en la ciudad de Alicante, en un acto al que han acudido alrededor de 50 personas. Tras el éxito de su anterior publicación 'Me quiero, te quiero', la ilicitana sentía la necesidad de compartir con sus lectores una guía sobre cómo hacer las paces con tu pasado para reconectar contigo (y con los que te rodean).

La escritora y divulgadora en salud mental explica a través de ejemplos prácticos algunas de las heridas emocionales más frecuentes en su consulta. Conceptos como el apego, los diferentes tipos de cerebro o el manejo de las emociones son algunos de los temas que te ayudarán a entender tu forma de pensar y de actuar ante las diferentes situaciones de la vida. Y lo más importante, fórmulas y herramientas para mejorar la forma en la que te vinculas contigo mismo y con los demás.

Pregunta: A finales de enero de 2022 publicaste 'Me quiero, te quiero', una guía para crear relaciones sanas y mejorar las que ya se tienen. ¿Cómo te has organizado para sacar otro libro en tan poco tiempo?

Respuesta: Este año he aprendido que tengo que tener tiempo para mí, y me lo he reestructurado de tal forma, que he escrito cuando mi corazón me decía que era el momento.

La promoción de Me quiero, te quiero fue complicada porque apenas tenía tiempo para mí. No sabía que tendría tanto alcance y después con la gira me abrumé bastante. Pero, ahora estoy preparada porque se lo que es, y lo llevo todo bastante organizado.

P: Al inicio del libro, hablas sobre esa presión e incluso mencionas que has tenido que recurrir a la ayuda de un psiquiatra. ¿Dónde están los límites para saber parar?

R: Cuando veas que no puedes con todo, es cuestión de saber la energía que vas a poder dedicar a cada cosa. En mi caso, noto la ansiedad cuando me duele el pecho, no duermo o como más o menos de lo que debería. Cualquiera de esos síntomas, como ya me conozco, son un indicador para saber que algo no va bien.

El año pasado llegué incluso a notar pitidos en los oídos, pero este año no voy a llegar a ese extremo. Hay que perder el miedo a decir que no, le siente mal a quien le siente mal.

P: ¿Qué quieres decir en 'Tú eres tu lugar seguro' cuando explicas que lo contrario de la dependencia emocional no es la independencia de esta, sino una relación sana?

R: La dependencia emocional es esa adicción o esa incapacidad para cortar una relación, aun sabiendo que te genera sufrimiento. Pero lo contrario a ese concepto es una relación sana, no es la independencia emocional.



Los seres humanos somos seres sociales, lo llevamos en el código genético. Eso quiere decir que necesitamos estar en grupos (familia, amigos, pareja...), y el contacto con los demás. Si por definición somos así, y en una relación sana hay responsabilidad afectiva, cómo voy a ser independiente emocional.

Desde mi punto de vista, ese concepto está mal planteado. Tenemos que tener gente a nuestro alrededor que sean esos lugares seguros, personas en las que podamos apoyarnos, y que nos acompañen en esa gestión individual, que sí que tenemos que trabajar nosotros mismos, pero se necesitan las dos cosas.

P: Si nosotros no somos un lugar seguro para nosotros mismos, ¿podemos construir una relación sana con otra persona?

R: Evidentemente, vas a tener relaciones (de amistad, de pareja), vínculos. Pero, no van a ser igual de sanos. Al final si tú te aceptas, te va a resultar mucho más fácil hacerlo también con los demás.



Si tú eres un refugio para ti mismo, también vas a poder ser un refugio para los demás. Incluso sí aún no lo eres, el hecho de tener a gente que te apoye, también te va a impulsar y motivar a que tú también lo seas contigo mismo.

P: Las heridas emocionales también son un punto importante en este libro. Pero ¿es necesario que se produzca un acontecimiento traumático para su desarrollo?

R: Un trauma también puede ser algo que la persona haya vivido con miedo o con soledad, y que no haya tenido esas herramientas para poder abordarlo bien, eso ya puede ser un trauma. Ya no es tanto lo que te pasa, sino lo que tú percibes que te pasa. Por eso es tan importante validar.



Hay personas que tienen traumas o heridas que están relacionadas con cosas que a ojos de la sociedad pueden parecer tonterías, pero cada persona tiene un nivel de sensibilidad diferente al resto.

P: El apego, la forma en la que nos vinculamos con los demás. En Tú eres tu lugar seguro hablas de los cuatro principales: apego seguro, apego ansioso, apego evasivo-evitativo y el apego desorganizado. ¿Se puede transformar el tipo de apego de una persona para desarrollar relaciones sanas?

R: Sí. Según los estudios todo se puede cambiar el tipo de apego, a través del trabajo personal y de la experiencia. Pero, hay que ser realistas porque hay personas que, por ciertas características individuales, ya no sería tanto el transformar ese tipo de apego, sino enseñarle una forma más segura de relacionarse.

P: Los lectores, ¿volverán a disfrutar el año que viene de un nuevo libro de María Esclapez?

R: Bueno todavía no puedo decir nada (risas). Me gusta mucho escribir y que la gente tenga acceso a ese conocimiento entonces, ¿por qué no? Lo que se presente.

