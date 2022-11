La ceguera de España con Mona El Zarif, la científica pionera en implantar células madre en córneas en humanos

El cortometraje “Mujeres Mediterráneas. El Líbano”, dirigido por la periodista Sonia Marco, se estrena en El Campello este miércoles, 30 de noviembre, a las 19:00 horas en la sala Ramón Llull. En la presentación está prevista la participación de la doctora investigadora Mona El Zarif, una de las mujeres protagonistas, conocida por ser pionera en el mundo en implantar células madre en córneas en pacientes humanos en un proyecto de investigación impulsado hace una década, desde Alicante, por el prestigioso oftalmólogo Jorge Alió, cuando esta operación solo se había experimentado hasta entonces en conejos.

En conversación con EL ESPAÑOL De Alicante, El Zarif (Líbano, 1967) muestra su enfado y desolación ante "la falta de oportunidades" que, asegura, le deniega España, un país que conoce desde que viniera a estudiar Óptica a la Universidad de Alicante a finales de los 80. Pese a haber vivido más de 8 años en España, cuenta que el año pasado se encontró con que no podía renovar su residencia.

Su contribución con este proyecto de investigación del doctor Alió pasó por atreverse a realizar en El Líbano un implante en 2016 a 15 pacientes con escasa visión, cuyos resultados satisfactorios (ninguno tuvo inflamación ni rechazo) vinieron acompañados de un seguimiento de todos ellos durante tres años, explica. "He financiado más de la mitad de un proyecto único en el mundo", asegura, "y ahora resulta que por no haber sido financiado por la parte española, sacaron mi nombre de la investigación pese a que fui yo la que registró el estudio en España", incide tras aclarar que no quiere acusar al también profesor Alió de su situación actual, pero sí que señala "a su entorno".

El realizador Ali Khedr, la directora del corto Sonia Marco y Mona El Zarif en una jornada de grabación frente al castillo del Mar en Saida.

Ahora, su futuro pasa por otro país, Qatar, Arabia Saudí o Italia entre ellos, "aunque ninguno ofrece una investigación de tan alta calidad" como la que existe aquí, confiesa. ¿Y en El Líbano? "Imposible desde la crisis económica que tenemos en el país tras la explosión de 2020", responde esta doctora por la Universidad Miguel Hernández de Elche con sobresaliente cum laude y nominada a premio extraordinario.

Ni luz ni agua

Como se refleja en el cortometraje patrocinado por Casa Mediterráneo, el Ayuntamiento de El Campello y la fundación Salom Sabar de Dénia a través de su programa Impulsa Cultura, "la mala suerte" parece haberse cebado con la perla del Medio Oriente, cuyos habitantes sufren actualmente cortes de agua y luz a diario, explica la investigadora, "el dinero se ha quedado atascado en el banco y no se ve la luz al final del túnel".

El audiovisual, el segundo capítulo de la serie “Mujeres Mediterráneas” después del que Sonia Marco dedicó a las mujeres de Turquía en 2021, busca "ir más allá de los clichés" que tiene la sociedad española sobre El Líbano. "Realmente no somos tan diferentes las mujeres españolas de las turcas o libanesas, pero sí que somos muy desconocidas entre nosotras", sostiene esta periodista freelance.

De izquierda a derecha, Rabab Hammound, arquitecta y profesora de Corá. Riba El Zarif y Hour El Zairf, sus alumnas de Corán y estudiantes.

"Los libaneses somos gente muy espabilada, creativa, se nos considera la Italia de Oriente Medio por tener tantos cantantes, pintores, creadores de moda, la meca de la cirugía plástica y un alto grado de la población formada en la universidad", defiende Mona El Zarif. Su amor a su familia y a su país le llevó a salir de España "donde me habían salido oportunidades laborales", para volver a una tierra que acababa de cerrar uno de los capítulos más negros de su historia: la guerra civil (1975-1990). "Pero visto lo visto, si pudiera retroceder en el tiempo, me hubiese quedado en España", lamenta esta madre de dos hijos.

De hecho, su hija Sima Abdul es otra de las protagonistas del cortometraje. Audióloga y modelo de cara, El Zarif siempre que puede le invita a marcharse fuera de El Líbano a vivir, "porque aquí no hay futuro", pero ella insiste en quedarse. En el audiovisual también aparecen Siham Majzoub, octogenaria residente en Saida; Pamela Stavros, productora audiovisual de Beirut; Lamia Chehayeb, chef; Leila Bou Saba, profesora y Rabab Hammoud, arquitecta y profesora de Corán.

