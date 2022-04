El 'rey del SEO' en Alicante desvela cuáles son los secretos para hacerse rico: "Te vas a morir"

"Fundo empresas y planto lechugas", así es como se describe Romuald Fons (Barcelona, 1977) en su perfil de Twitter. El 'rey del SEO', como también le conocen algunas personas emprendedoras y amantes del marketing digital, ha publicado recientemente 'Crece y hazte rico' (Editorial Planeta), un libro que describe 51 leyes para atraer el éxito y el dinero. La revista Forbes le ha incluido en la lista de los 100 influencers del 2021, y hace un par de semanas Romu estuvo en Alicante hablando de cuáles son los secretos para hacerse rico.

Romuald Fons es un empresario atípico. No terminó la carrera, tampoco viene de una familia rica ni ha tenido nunca lo que se conoce como business angels o inversor privado. Sin embargo, hace ocho años estaba arruinado y ahora "soy millonario", como él mismo confiesa.

Quiere acabar con la idea de que para hacerte rico tienes que ser "un cabrón explotador". En su caso, el mecanismo de "prueba y error" ha sido lo que ha ayudado a conseguir el éxito tanto empresarial como en el ámbito del crecimiento personal.

La vida de Romu hace una década era como la de muchas otras personas. Tenía un empleo de lunes a viernes, que no le gustaba demasiado, y del que intentaba escapar cuando llegaba el fin de semana.

Cuando nace su hijo todo cambia y también su forma de ver el mundo. Tras presenciar como dos de los proyectos en los que había invertido todo su dinero acaban fracasando, Romu se ve obligado a vender unas zapatillas en Wallapop para poder pagar una vacuna a su hijo. Es entonces cuando él decide cambiar de estrategia.





1 millón en 7 días

Después decide trabajar como redactor en una web de microencargos para freelances, donde se pasaba 8 horas del día escribiendo textos para otras empresas. Cuando terminaba la jornada laboral dedicaba su tiempo a estudiar, analizar y aprender SEO por su cuenta, y así a base de "prueba y error" se va construyendo poco a poco su trono en el mundo del marketing digital.

En 2015, el emprendedor fundó BIGSEO, empresa de marketing digital y posicionamiento web, así como también CreceTube, un curso especializado en YouTube, con el que ganó un millón de euros en siete días.

¿Por qué hubo 1.500 personas que pagaron 750 euros por un curso de marketing cuando ya había material gratuito de sobra en el canal de Romu? Sencillo, porque una de sus estrategias es la de "regalar el conocimiento, pero cobrar por la solución", la ley del éxito n.º32 en 'Crece y hazte rico'.

Romuald Fons, autor de 'Crece y hazte rico'. Eva Sanz

Según describe su autor este es un libro para crecer, combatir, desaprender y descubrir, de una ver por todas, qué tienes que hacer para hacerte rico. "Todo el mundo tiene la capacidad de hacerse rico, pero no mucha gente lo consigue. Todos tenemos una maleta de habilidades, que depende como las utilices, aumentan mucho las posibilidades de conseguirlo o no conseguirlo", describe.

"Te jodes"

La ley del éxito n.º8 dice que para hacerte rico vas a tener que hacer muchas cosas que no te gustan. "Te jodes". En este capítulo, Romu describe lo que le pasó durante una formación digital. Tenía problemas de respiración. Estaba mareado y hasta hubo un momento en el que pensó que perdería el conocimiento. Sin embargo, a pesar del malestar siguió adelante. Y por suerte, no tuvo que lamentar ningún accidente.

Con ese curso ganó mucho dinero y unas semanas después fue a operarse con la mejor cirujana especializada en turbinectomías de Barcelona. "El dinero no dará la felicidad, pero ahora respiro como nadie", describe. ¿El dinero está por encima de la salud para ti?, preguntamos desde EL ESPAÑOL. "Yo no lo hice por el dinero, sino porque había 11.000 personas delante de mí en ese directo. El dinero para mi es un medio para conseguir cosas, pero no es el fin", explica.

Antes de despedir a Romu, este diario le pregunta si tiene algún mantra o frase especial para animarse cuando las cosas no van bien. "Te vas a morir", responde riendo. "El hecho de saber que mi tiempo es limitado, que estoy vivo y que están pasando cosas a mi alrededor. Dejo de compadecerme porque al final todo cambia y tenemos el poder de cambiar las cosas, concluye.

