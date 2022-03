Una periodista valenciana escribe sobre la compleja tarea de reconstruir la vida tras ser violada

Lidia Caro, autora de 'Los años que no'. Biel Aliño EFE

La periodista valenciana Lidia Caro aborda en su primera novela, 'Los años que no' (Barrett), la complicada tarea personal de reconstruirse, tanto vital como socialmente, tras haber sufrido una violación.

Partiendo del trauma personal que sufrió hace unos años al ser violada en el portal de su casa, Lidia Caro (València, 1990) echa mano de sus recuerdos y de la ficción para compartir un relato en el que la evasión y la huida acabarán dejando paso a la aceptación de la situación.

"Si soy capaz de escribir sobre ello es que está bastante afrontado", explica Caro en una entrevista, en la que pide que no se vea este libro como "un manual de cómo superar una violación", pues no es su objetivo.

"No puedo hacer ningún tipo de enseñanza ni de didáctica en esto. No tengo conocimientos de psicología", afirma la autora, cuya novela plantea el paso del tiempo como sanador, pero ella insiste en que a cada persona le puede pasar una cosa y no será ella quien diga cómo afrontar un trauma como este.

Visibilizarlo

Lo que sí tiene claro es la importancia que tiene que cada vez se hable más de este tipo de situaciones, y que sean las mujeres las que pongan voz a estas historias, pues eso las aleja del papel de víctimas que tradicionalmente se les otorga en sucesos como estos.

"Una persona que tiene el papel de víctima deja de ser un ente humano con su autonomía y capacidad. Es un sujeto dentro de un marco jurídico y desaparece", señala. Y es que eso es lo que le ocurre precisamente a la protagonista, que se siente y vive como víctima.

"Agradecía las muestras de bondad como si fuera una plebeya a la que le han dado un merengue mordisqueado en las cocinas palaciegas. No me sentía merecedora de las cosas amables y cotidianas que me sucedían", señala en el libro la protagonista, quien logra liberarse de esa "sensación de deber eterno agradecimiento" cuando publica una columna de opinión en la que es capaz de hablar de su violación.

El libro

"Los años que no" aborda "todo lo que sí ocurre cuando se evade el trauma de una violación volando 9.516 kilómetros para trabajar en un resort californiano, y también lo que va en el equipaje de vuelta a España: una depresión".

"Esos fueron los años que no, que no era persona. Tenía dentro un 'alien' de tristeza y soledad, pero lo emparedaba con viajes y adrenalina. El dolor, napado por capas de madreperla iridiscente", afirma en el libro su autora.

La protagonista deberá sobrellevar su trabajo en un hotel californiano como el inmortalizado en la película "Dirty Dancing", sus viajes por las distintas regiones del país, sus relaciones y sus problemas con la inmigración, junto una "mochila llena de mierda" que inevitablemente la sigue a todas partes.

A su regreso a España tendrá que enfrentarse a la reconstrucción de sus relaciones familiares, afectivas y sexuales, algo que la protagonista va logrando a partir del momento en que pasa de preguntarse retiradamente "¿y por qué a mí", a asumir el "y por qué no".

Activismo de 'batín'

En el libro, Lidia Caro también hace lo que ella llama "activismo de batín contra la actual redacción del Código Penal", en concreto contra el Título VIII, el relativo a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

"Aprovecho que tengo ese pequeño altavoz para hacer un llamamiento a eso, igual que hay referencias a la cuota de autónomos", explica Caro, quien cree que hay que hacer cambios en la legislación pues no contempla muchísimas situaciones, pero no quiere concretar cuáles pues no es jurista.

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Jaume I de Castellón, Caro ha estudiado también algo de Derecho, un poco de Filosofía y tiene nociones de las más básicas operaciones de cocina.

Colabora con medios de comunicación cultural, gastronómica y de temática social y ha escrito para publicaciones de tendencias, actualidad y diseño, además de haber publicado en 2021 el libro de relatos "Hijas de algo", editado por la editorial independiente valenciana Festiu.

