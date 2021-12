Alicante despide el año de la vuelta a la cultura y la búsqueda de nuevas marcas en sus museos

Las infraestructuras culturales han sido las protagonistas del 2021. Sobre ellas se ha debatido si venían o no grandes marcas y sobre quién debía de gestionar espacios históricos. Pero todo esto no tendría sentido si no hubiese público para verlo. Y así se ha seguido viendo con la pandemia que, con sus altibajos, ha permitido la vuelta de grandes exposiciones.

Tres noticias de museos han sorprendido durante el año. La más importante, por estar ya concretada, es el anuncio de la llegada de la colección Jenkins y Romero al MACA. Para que se pueda acoger las casi trescientas obras, el Ayuntamiento ampliará el edificio en 2.500 metros cuadrados.

Si esa es una realidad, la siguiente como llegó, pasó. Las negociaciones entre Barcelona y el fondo que manejaba una parte de la colección del gigantesco museo del Hermitage abrieron la competencia entre varias capitales españolas. El asunto está sin resolver aún, pero con pocas posibilidades de salir.

La baronesa Carmen Thyssen sorprendió a todos cuando anunció que había recibido una oferta para abrir una sede en Alicante. Luego se hizo oficial que esas conversaciones estaban en marcha. Y lo siguen estando.

Lo nuevo

Espacio Séneca acaba de abrirse al público con la idea de ofrecer a los jóvenes una alternativa en el centro de la ciudad. Su propuesta se presentará de forma más definida a principios de 2022.

Área 12 toma el relevo de Muelle12. Tras la marcha de la gestora de esta zona del Puerto de Alicante, su intención es revolucionar la oferta cultural a través de la música y la restauración. Si lo consiguieron junto al mar, ¿serán capaces de hacerlo en Rabassa? De momento, ya tienen el plato fuerte de la vuelta del Spring Festival con C. Tangana.

Ópera en el ADDA. El auditorio se reconvirtió para ser el escenario del montaje de la Carmen de Bizet. Esta producción propia se lanzó también con el propósito de que fuera girando por otros centros que hasta el momento no se habían planteado acoger este género. Además, con su éxito prometen que habrá más hechas también desde aquí.

El público

En el MARQ, la exposición de Etruscos, con más de 44.000 visitas hasta esta semana, se han superado todas las expectativas iniciales. La Diputación se ha visto empujada a ampliar el periodo expositivo debido al gran número visitas. El compromiso es mantener un calendario con propuestas de excelencia, de interés internacional.

Se acaba un año en el que, desde el área de Cultura de la Diputación, se han hecho cosas muy importantes entre las que destacaría:

También se ha pretendido mantener esta misma línea de excelencia en el Mubag que, en su vigésimo aniversario, inicia una nueva vía internacional que tendrá continuidad. Comienza con la llegada a Alicante de una muestra que reúne obras de primer nivel de autores de referencia en la Historia del Arte como Renoir, Sorolla, Casas o Hugué, de visita imprescindible.

En el Gil-Albert también se ha detectado este año una importante reactivación con el nuevo equipo directivo al frente dinamizando la actividad cultural con cerca de 80 de actividades en todas las comarcas de la provincia.

Y, desde el área de Cultura, además, se ha hecho un verdadero esfuerzo por desarrollar numerosas acciones para recuperar el protagonismo de Miguel Hernández en su tierra natal, Alicante.

Supuso un gran hito recibir en noviembre la exposición ‘A plena luz’ que ha traído hasta el Palacio provincial una buena representación de su legado y obra. Por ella han pasado ya más de 4.000 personas.

Esta muestra es el primer paso para el acercamiento del legado a Alicante, en el que se seguirá trabajando, que comenzó con la firma de un acuerdo con la Diputación de Jaén en el mes de julio.

También se ha dado el nombre del poeta a los primeros premios que pretenden rendir homenaje a la cultura alicantina.

El programa en homenaje a Miguel Hernández continuará con más actividades, como el próximo concierto Miguel, que tendrá lugar en el ADDA el miércoles, 29 de diciembre.

Desde Cultura, también se han volcado todos los esfuerzos para ayudar con una nueva línea de subvenciones a los artesanos de las Hogueras y Fallas, dotada con 370.000 euros. Con estas ayudas, se ha transformado la Navidad en nuestros pueblos, creando una decoración original de gran valor artístico y estético muy aplaudida.

Y, por segundo año consecutivo, renovamos nuestro compromiso con las artes escénicas, que tan mal lo ha pasado con la crisis. Con cerca de 700.000 euros dedicados a ayudas con las se han podido llevar a cabo en toda la provincia 208 representaciones de compañías profesionales. Es una cantidad muy superior a los 280.000 euros del pasado ejercicio que permite consolidar el Festival de Artes Escénicas y hacer que llegue a muchos más municipios.

Cultura ha aumentado además las ayudas dirigidas a municipios y esta es la línea que se seguirá en 2022, beneficiando especialmente a aquellas poblaciones que están en riesgo de despoblación por primera vez, como novedad.

En total, este año 2021 se han dado desde Cultura más de 5 millones en subvenciones a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro de la provincia.

También se han destinado más de 500.000 euros para ayudas a las universidades de la provincia para colaborar con proyectos culturales.

El acuerdo se ha anunciado con el Gobierno, pero hasta que no se firme, que no se ha hecho, no se pueden ver más acuerdos.

