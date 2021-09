Alacant a Escena y Circarte se unen para ofrecer más circo en el festival de teatro

La concejalía de Cultura, que dirige Antonio Manresa, ha presentado este viernes la muestra Alacant a Escena 2021. Tendrá lugar del 24 de septiembre al 20 de noviembre, con una programación de diez actuaciones escénicas -una de danza, cuatro de teatro, cuatro de circo y una jornada profesional-, que se realizarán en el Teatro Principal, en el Centro Cultural las Cigarreras y en varios centros sociales comunitarios.

El edil de Cultura, Antonio Manresa, ha señalado que "Alacant a Escena es una clara apuesta que tiene la concejalía de Cultura y la ciudad de Alicante en las artes escénicas".

El principal objetivo de Alacant a Escena es ofrecer por parte de las instituciones, el apoyo directo a las compañías profesionales de reciente creación o en vías de consolidación, así como promocionar y exhibir espectáculos de artes escénicas inéditos. Dichas compañías son seleccionadas previamente dentro de las convocatorias anuales del V Concurso de Proyectos de Producción de Teatro, Danza y Circo AE de la concejalía de Cultura.

Las representaciones tendrán lugar en diferentes localizaciones repartidas por toda la ciudad, en el Teatro Principal, en el centro Cultural las Cigarreras, en la plaza de la Creu en el barrio de la Virgen del Remedio, así como en tres centros sociales comunitarios, Isla de Cuba, Felicidad Sánchez y Gastón Castelló.

Programación Alacant a Escena 2021

La muestra de artes escénicas comienza el viernes 24 de septiembre con la obra de teatro El manual de la señora de la limpieza de La Sogorb Artes Escénicas, seguido de la muestra de una obra todavía no estrenada en la ciudad, de un grupo de la provincia con trayectoria profesional reconocida como Cia.Ferroviaria con el teatro El sueño de la razón el domingo 26 de septiembre, ambas en el Teatro Principal. El 1 de octubre, llega al centro cultural las Cigarreras Penélope no come perdices del colectivo Brapalá, y Radiofònics de Cia. Radiobuida el 29 de octubre en el Centro Social Comunitario Isla de Cuba.

Por otro lado, una de las novedades son las cuatro producciones circenses gracias a la mutua colaboración entre Alacant a escena 2021 y la doceava edición del festival Circarte, que comparten calendario y algunas de sus funciones como la compañía invitada de circo de calle col·lectiu f.r.e.n.e.t.i.c. con la obra Save the temazo. Las otras tres representaciones circenses que componen la muestra son La mudanza de Guillem Fluixà, Desempolsant de Companyia Aicraig, y Rec.on(strucció de Lucas Ruiz Producciones.

El sábado 20 de noviembre llega al centro social comunitario Gastón Castelló la danza Rosa é nome de mulher de Jamburana, es una obra de danza contemporánea con fuertes influencias de la cultura y las danzas afrobrasileiras, envuelta de pinceladas teatrales.

Para finalizar, también se ha organizado una jornada profesional en colaboración con Circarte en el Centro Cultural las Cigarreras el 21 de octubre, donde se hará un debate y reflexión sobre la igualdad en las artes escénicas.

Sigue los temas que te interesan