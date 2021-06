"Seguimos vivos". El mensaje de unión que lanza Marina Niceto la Bellea del Foc de Alicante

"Ha sido un año durísimo", reconoce la nueva Bellea del Foc Marina Niceto. Con ella y sus damas de honor se retoma el programa que permite que avance la fiesta de Hogueras después de dos años sin celebrarse en las calles.

Pese a la lluvia y los retrasos de la gala de elección, la joven de la Foguera San Blas y sus seis damas de honor, aparecen sonrientes e ilusionadas en su primer encuentro ante los medios de comunicación. Y todas destacan que esta debe ser la actitud para encarar los aún complicados meses que están por delante.

La Bellea del Foc 2022, Marina Niceto, y sus seis damas de honor. Reme Fotógrafos

"Estando unidos podemos hacer grandes cosas", asegura Niceto. Por eso insiste a todo el colectivo de foguerers y barraquers que se pueden apoyar en ellas y la Federació para seguir adelante. "Que no tengan miedo en contarnos los problemas que puedan tener", afirma.

Con el escenario de Ocean, la nueva zona de restauración del puerto, la Bellea del Foc valora la intensa agenda que tienen todas desde ya. "Venimos de una mascletà virtual y creo que ha sido muy emotivo y bonito", apunta. Este es un ejemplo de esa "forma de reinventarse en la fiesta" que se corresponde a la pandemia "y de que, a pesar de que no tenemos hogueras, podemos hacer muchas cosas".

Intensa agenda

"Fue muy duro tener que posponer las Hogueras un año más", admite Niceto. Pero reitera que, a pesar de que estos días no están los monumentos en las calles, "la Federació se está encargando de actos para suplir los que no tenemos este junio". Ejemplo de ello es el aniversario del compositor del himno de las fiestas, Luis Torregrosa, al que se le dedican diversos conciertos durante la semana.

El encuentro ante los medios también ha servido para volver felizmente a los tópicos, que ellas mismas reconocen, pero que se tuvieron que suspender a causa de la pandemia.

Así lo cuenta Lidia Martínez, de la Foguera Alfonso el Sabio, al recordar la carta que les han dejado las anteriores "compañeras de fuego". "Nos han dicho que disfrutemos, aunque suene tópico, porque pasa deprisa". Por eso promete que lo van "a dar todo".

Apenas han podido dormir ninguna de ellas entre la emoción de saberse las máximas representantes de la fiesta alicantina y los preparativos necesarios para sus actos. "Lo primero que hice fue ponerme a ver vídeos" de cómo había sido la gala, confiesa Niceto. Y eso que su madre, María del Mar Valera, le recomendaba que durmiera algo para el primer día.

Con esa intensa emoción al escuchar sus nombres en la gala de este sábado, prosigue, asegura que "todavía no me he hecho a la idea de que soy la Bellea del Foc". Un cargo que dice también que no esperaba conseguir. "Así se reflejó en mi cara", cuenta risueña.

Ahora, que tiene que afrontar esa agenda repleta que recuerda que finales de junio son los días de Hogueras, quiere recalcar ese objetivo. "Voy a dar todo de mí, y mis compañeras lo mismo, porque aunque no tengamos sentimiento de festa, seguimos vivos".

No han tenido casi tiempo de compartir momentos con la anterior Bellea del Foc, Isabel Bartual y sus damas de honor. Eso sí, sus palabras sí que las tienen porque les han dejado una primera carta de felicitación. En ella le han aconsejado "que me apoyase en las compañeras, foguerers y barraquers y que disfrutase muchísimo, con intensidad".

María Novoa, de la Foguera Polígono Babel, agradece que "la carta que nos escribieron fue muy emotiva". Igual que valora que les dijesen "que no tuviésemos miedo y que nos dejásemos llevar".

Para Gema Capelo, de la Foguera Pla del Bon Repòs-La Goteta, estos son ejemplos de "lo bonito que es el compañerismo en la fiesta". Una actitud que se aplica a ella mismas y a sus compañeras damas de honor porque "ya las considero amigas".

Ese espíritu deben compartirlo con toda la comunidad festera. Silvia Morata, de la Foguera Sant Blai-La Torreta, cree que "lo que tenemos que hacer es unirnos y apoyarnos en los barrios". A partir de ahí, "hacerles conocer que es nuestra fiesta, que no son solo cinco días". Eso servirá, indica, para "hacerla más grande".

Si el fuego marca el cambio de ciclo, Beatriz Moya de Foguera José Ángel Guirao, se agarra a esa metáfora para describir su labor ahora. "Siguiendo las medidas sanitarias se puede ir adelante con los actos". De ahí que se dirija a foguerers y barraquers para recordarles que "la llama sigue viva y que realmente unidos es como tiramos la fiesta adelante".

En esa idea también cree Lourdes Martínez, de Foguera Sèneca-Autobusos. "Mientras haya esperanza e ilusión y vaya encaminada hacia la fiesta, puede salir adelante. Manteniéndonos unidas con la llama del fuego es un camino de ilusión para recuperar la esencia de Fogueres".

Unos mensajes que corrobora la propia Marina Niceto con sus otras compañeras en el viaje, la Bellea del Foc infantil Valeria Gómez. "Estamos muy felices de verlas y en el primer acto que hemos tenido juntas estábamos muy ilusionadas". Por eso concluye Lidia Martínez que "hemos pasado lo peor y que estamos a muy poquito de volver a vivir los días grandes".