El terror más extremo llega a Terra Mítica: todo sobre las nuevas y espeluznantes Horror Nights de Halloween

Terra Mítica se prepara para transformar el otoño alicantino en una vivencia terrorífica con la llegada de su nueva temporada de Halloween, que transcurrirá del 3 de octubre al 1 de noviembre. Entre las propuestas del parque temático de Benidorm, la principal novedad de 2026 es el lanzamiento de las Horror Nights. Este nuevo concepto de terror inmersivo busca elevar la adrenalina de los visitantes a un nivel extremo mediante una oscura narrativa.

Las Horror Nights se celebrarán de forma exclusiva durante cuatro veladas seleccionadas: las noches del 3, 10, 17 y 24 de octubre. Durante este evento nocturno, que abrirá sus puertas de 21:00 a 24:00 horas, el área temática de Iberia se convertirá en el epicentro del miedo. Esta iniciativa busca diferenciar la oferta habitual de Halloween del parque con una apuesta más agresiva y enfocada a un público maduro.

El trasfondo argumental de las 'Horror Nights' traslada a los asistentes a una sombría leyenda local. Según el relato ideado por el complejo, un próspero pueblo pesquero de la costa ibérica sufrió décadas atrás un brote de psicosis colectiva que derivó en una sangrienta masacre. El único niño superviviente de aquel baño de sangre regresa ahora convertido en hombre para liderar a una siniestra comunidad.

Bajo la enigmática figura de este personaje, conocido como El Reclutador, prometen que la zona de Iberia acogerá a los seres más sanguinarios y perturbadores. Para enfrentarse a este entorno de tensión constante, Terra Mítica ha diseñado una batería de experiencias inmersivas preparadas para poner a prueba a los asistentes.

La programación de las Horror Nights tendrá tres pasajes del terror principales: Andén 666, Los Desterrados y 13. La Última Habitación. Cada uno de estos recorridos ofrecerá una cuidada ambientación con encuentros aterradores a lo largo del trayecto.

Junto a los pasajes tradicionales, la velada introducirá dos experiencias inmersivas bautizadas como Ritual y La Cacería. Estas actividades buscan establecer una interacción más directa, intensa y perturbadora con el público.

Lo más extremo

El punto más extremo de la programación de las Horror Nights será La Barbería, catalogada como una Extreme Horror House. Esta atracción ha sido concebida específicamente para llevar a sus protagonistas al límite físico y psicológico.

La oferta nocturna se completará con dos grandes espectáculos: La Quema de Brujas y El Reclutador, la historia final. Este último show será el encargado de cerrar cada velada con una actuación repleta de adrenalina. Además, la jornada estará amenizada por música con DJ en directo y dispondrá de zonas específicas de restauración para reponer fuerzas.

Dado el alto impacto de la experiencia, el parque gestionado por el Grupo Santa-Maria ha fijado importantes restricciones de acceso. El evento no está permitido a menores de 14 años, mientras que los jóvenes de 14 y 15 años deberán acceder acompañados por un adulto. Se aconseja la compra anticipada de entradas debido al aforo limitado del recinto.

Y los espectáculos de día

De manera paralela a las Horror Nights, la oferta global de Halloween en Terra Mítica mantendrá espectáculos diurnos como Infernal, Espartaco y la Reina de los Muertos o Las Pesadillas de Egipto. A estos se añade que se ofrecerán pasajes de aventura como Las Cenizas de Troya y el recorrido infantil El Misterio de la Piedra de los Deseos.

Como colofón a la temporada, la noche del 31 de octubre el complejo en Benidorm prolongará su horario hasta la 1:00 de la madrugada. En dicha fecha especial se ofrecerán seis pasajes de terror en vivo, atracciones en funcionamiento, música con diyéi y sorpresas exclusivas.