Detienen a un hombre por matar a su pareja de 33 años con un cuchillo y ocultar el cadáver en un campo de Benidorm

Una mujer de 33 años ha sido asesinada con un arma blanca tras una discusión por su pareja en Benidorm, quien trató de ocultar el cadáver en una zona de campo entre Benidorm y Finestrat. El autor ha sido detenido por la Policía Nacional como autor del crimen junto a otros dos conocidos que le habrían ayudado a deshacerse del cuerpo.

La víctima, de origen caucásico, fue localizada en una zona de campo por los agentes donde los tres varones, de 30, 40 y 45 años de edad, había arrojado el cadáver.

La Policía tuvo conocimiento de los hechos cuando dos varones se personaron en la Comisaría de Benidorm y comunicaron que un conocido suyo, le habría dicho que habría acabado con la vida de su pareja sentimental, durante una discusión, utilizando un arma blanca.

Según manifestaron, tras tener conocimiento de lo sucedido, acudieron al domicilio del presunto autor, donde comprobaron los hechos. Posteriormente, y ante las presuntas amenazas proferidas por éste, colaboraron de una forma u otra a trasladar el cuerpo de la víctima hasta una zona de campo entre las localidades de Benidorm y Finestrat. Una vez en el lugar, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, por lo que a falta de confirmación oficial de la identidad del cadáver, todo apunta a que pudiera ser la pareja sentimental del autor material de los hechos.

Tras el hallazgo, se estableció un perímetro de seguridad en torno al domicilio del presunto autor con el fin de ser localizado, llevándose a cabo su detención poco después por la Policía Nacional por su presunta participación en un delito de homicidio.

La investigación apunta a que el detenido acabó con su vida en su domicilio y posteriormente trató de deshacerse de él con la ayuda de los otros dos implicados, trasladándolo a una zona rural entre las localidades de Benidorm y Finestrat. Así, tras la detención del presunto autor, los agentes arrestaron a los otros dos varones por su presunta participación en los delitos de encubrimiento.

Las gestiones realizadas en la investigación determinaron que uno de ellos proporcionó su vehículo para el traslado del cuerpo sin vida de la víctima, mientras que el otro participó ayudando a desplazar el cadáver. En este momento se continúan con las gestiones de investigación para el total esclarecimiento de los hechos y la plena identificación oficial de la víctima. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, serán puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Benidorm en las próximas horas.