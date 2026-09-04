El jefe de prensa del ministro Óscar Puente se presenta a las primarias del PSOE para las municipales de Benidorm

Pere Rostoll ha formalizado este viernes su inscripción como candidato a la secretaría general del Partido Socialista de Benidorm, con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Tras la retirada de Mario Villar por razones personales, el proceso de primarias queda abierto en una situación que apunta a una candidatura única.

Rostoll, periodista y actual director de comunicación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, jefe de prensa del ministro Óscar Puente, ha definido este movimiento como “el principio de todo”.

Su prioridad inmediata, según ha explicado, es tejer una propuesta socialista que dialogue con los problemas cotidianos de los benidormenses.

"Escuchar"

El futuro candidato ha apostado por un método de trabajo basado en el contacto directo recorriendo barrios, escuchando a los vecinos y "transformando" esas demandas en líneas de acción política.

“Lo único que se trata ahora es de que seamos capaces de armar una alternativa, de cuadrar una alternativa que conecte con la gente de la calle”, ha subrayado.

En su intervención, Rostoll ha puesto el foco en percepciones extendidas entre la ciudadanía, como lo que considera una ciudad que “está sucia”, “descuidada” y con “problemas económicos muy graves”.

Desde esa diagnosi, ha reivindicado la labor previa del Grupo Municipal Socialista y ha planteado una nueva fase para ampliarla y convertirla en programa de gobierno.

"Desde la calle"

Rostoll ha insistido en que su proyecto no será un documento cerrado en un despacho, sino una "construcción colectiva".

La idea es que los ciudadanos definan qué falla en su entorno, qué ciudad desean y qué prioridades debe asumir el próximo equipo municipal. “Queremos que los vecinos nos digan exactamente qué tienen, qué visión tienen de su ciudad y que seamos capaces de armar una alternativa”, ha explicado.

Se ha mostrado convencido de que hay espacio para un cambio político si el PSOE presenta "soluciones tangibles a problemas diarios".

“Si somos capaces de tener una alternativa que a la gente le solucione sus problemas y que sea capaz de mejorar esta ciudad, os digo que vamos a ganar las elecciones. No tengo ninguna duda”, ha afirmado.

Proyecto participativo

El candidato ha avanzado que quiere un proceso interno abiertamente participativo. Para ello, ha anunciado la creación de un comité de campaña en el que, según sus palabras, “todo el mundo va a tener un papel”, integrando a toda la militancia.

“Quiero que esté todo el mundo, todos los militantes. Vamos a conseguir una alternativa muy buena para, de una vez por todas, cambiar el gobierno de nuestra ciudad, que es el objetivo”, ha manifestado.

"La libreta y el boli rojo"

Como imagen de arranque de esta etapa, Rostoll ha recuperado la metáfora de “la libreta y el boli rojo”: una invitación a militantes y ciudadanos a salir a recoger propuestas sobre el terreno.

“Os invito también a que os cojáis vuestra libreta y salgáis a la calle y apuntéis las cosas”, ha señalado. La iniciativa busca convertir esa recogida de ideas en la base del futuro programa socialista para Benidorm, con la mirada fija en mayo de 2027.