Una mujer británica de 66 años muere en Benidorm a causa de un accidente mientras realizaba parasailing

Una mujer británica de 66 años falleció ayer lunes a causa de las heridas provocadas durante un accidente sufrido mientras realizaba una actividad de parasailing en aguas de Benidorm.

La Guardia Civil recibió el aviso del accidente a las 18:50 horas. En el accidente también resultó herido un hombre británico de 47 años.

Ambos fueron trasladados al Hospital de Villajoyosa tras una posible colisión con unas rocas y, posteriormente, se confirmó el fallecimiento de la mujer.

La Guardia Civil ha realizado las primeras actuaciones para esclarecer las circunstancias del suceso, cuya investigación continúa abierta.

El parasailing es un deporte recreativo y acuático con gran demanda en Benidorm en el que una o varias personas se sujetan a un paracaídas especial y son remolcadas por una lancha rápida. A medida que el barco avanza, el viento eleva el paracaídas hasta alcanzar alturas que van de los 50 a los 150 metros.

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