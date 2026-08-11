El otro Benidorm de los británicos: caravanas de lujo por 30.000 euros para vivir todo el año bajo el sol

A diferencia del perfil de turista británico que llega a Benidorm para disfrutar un fin de semana y exprimir su tiempo entre pubs británicos, playas y el todo incluido de los hoteles, hay otro que apuesta por vivir despacio y asentarse en caravanas y autocaravanas cada vez más sofisticadas que parecen lujosos pisos a ras del suelo donde agarrarse al sol alicantino durante todo el año.

La larga estancia no es un fenómeno reciente, los campings de Benidorm llevan más de dos décadas viendo cómo algunos clientes llegan para disfrutar de la piscina unas semanas, mientras otros permanecen meses e incluso años y hacen del recinto su hábitat natural.

Las caravanas no son propiedad del camping. Pertenecen a los propios clientes, que pagan por utilizar la parcela y pueden reformar y acondicionar el interior según sus gustos y necesidades. De esta manera, algunas terminan teniendo poco que ver con la imagen tradicional de una caravana utilizada para pasar unos días de vacaciones y terminan transformándose en pequeños palacios.

Lo que sí ha evolucionado con el paso de los años son los negocios detrás de la venta de estas caravanas y la sofisticación de las reformas capaces de hacer en su interior, siendo capaces de dotarlas de cocinas completas, suelos de mármol, televisores de plasma, aire acondicionado, salón y una zona exterior.

Esta tendencia ha generado también un mercado de compraventa de caravanas que se suelen ofertar en grupos de Facebook y en foros, con precios que van desde los 20.000 hasta los 40.000 euros, aproximadamente, a lo que hay que sumar la cuota anual de la parcela.

Uno de los oasis favoritos para estos residentes de larga duración es el Camping Villamar, abierto los 365 días del año y donde la cuota anual de la parcela para dos personas es de 5.300 euros, según sus cuotas de 2025.

El interior de una caravana a la venta en Benidorm. Facebook

La directora del camping, Laura Martínez, señala a este diario que esta modalidad permite a los clientes permanecer largas temporadas en el recinto.

"Hay clientes que contratan estancias de seis meses, un año e incluso tres años", sostiene.

El perfil predominante es británico y, según Martínez, se trata principalmente de ciudadanos mayores de 60 años, aunque también hay personas de entre 45 y 60 años que trabajan por internet y pueden desarrollar su actividad laboral desde España.

El principal atractivo es el clima. Buscan pasar los meses de frío en Reino Unido bajo el sol de la Costa Blanca, a tan solo unos metros de la piscina y del bar y a unos pocos kilómetros de la ciudad de Benidorm, alternando entre su pequeño refugio y la interminable oferta de ocio de la ciudad.

El salón de una caravana o autocaravana de un camping de Benidorm. Facebook

La directora del camping advierte que a pesar de todos los cambios, los vehículos deben conservar las ruedas y mantener la posibilidad de desplazarse en todo momento.

Martínez explica que los residentes no pueden empadronarse en ella debido a que la legislación entiende las caravanas y autocaravanas como "un estudio" que debe conservar su condición de vehículo móvil.