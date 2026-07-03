El increíble hito científico en Benidorm que cambió para siempre la reproducción de los delfines en España

El parque de naturaleza Mundomar, ubicado en la turística ciudad de Benidorm, se encuentra de celebración por un acontecimiento que representa una fecha de gran relevancia para la comunidad científica internacional. Nilo, el primer delfín mular nacido en España gracias a la inseminación artificial por entrenamiento médico voluntario, cumple su primera década de vida.

Este aniversario invita a echar la vista atrás y recordar cómo un nacimiento, datado concretamente el 20 de julio de 2016, supuso una auténtica revolución que redefinió los estándares de la medicina preventiva y el bienestar de los cetáceos en cautividad. Lo que en su momento pareció un desafío mayúsculo se consolidó como un hito indiscutible para la ciencia.

El verdadero valor de la historia de Nilo no radica únicamente en el logro reproductivo, sino en la metodología sin precedentes que se empleó para conseguirlo. Tradicionalmente, las intervenciones veterinarias complejas en mamíferos marinos solían requerir métodos de sujeción física o sedación que, de manera inevitable, generaban ciertos niveles de estrés en los ejemplares. Sin embargo, el equipo de profesionales de Mundomar decidió apostar por un camino radicalmente distinto: la confianza mutua, la paciencia y el refuerzo positivo.

La gran protagonista en la sombra de este proceso fue Aqua, la madre de Nilo, cuyo papel fue fundamental gracias a una preparación exhaustiva que se prolongó durante meses. La gestación de Aqua fue monitorizada con un nivel de detalle milimétrico a través de unas diez sesiones diarias de entrenamiento completamente voluntario.

Gracias a este trabajo constante, la hembra se habituó con total normalidad a someterse a ecografías y endoscopias periódicas, e incluso a dinámicas de recogida de orina diseñadas específicamente para mantener un control hormonal estricto. Uno de los logros más sorprendentes del equipo de cuidadores y veterinarios fue conseguir que Aqua respondiera a una señal concreta para miccionar justo en el momento en que se le solicitaba.

Esto permitió realizar un seguimiento de su estado de salud en tiempo real sin alterar su tranquilidad. Además, de cara al momento del alumbramiento, la delfina llegó a practicar apneas voluntarias de hasta cinco minutos de duración para facilitar las labores del parto.

Diez años después de aquel exitoso nacimiento, Nilo se ha convertido en el macho más joven de la gran familia de delfines mulares que habitan en las instalaciones de Benidorm. Esta primera década en la vida de un cetáceo es considerada por los expertos como una etapa absolutamente crítica para su desarrollo madurativo, ya que es el espacio temporal donde se asientan sus complejas estructuras sociales y se potencia al máximo su capacidad de aprendizaje.

En la actualidad, Nilo destaca entre el grupo no solo por su excelente estado de salud, sino por poseer un carácter marcadamente activo, curioso y juguetón que lo ha erigido de forma natural como uno de los animales más queridos y carismáticos de todo el parque natural. La experiencia acumulada con el nacimiento y desarrollo de Nilo ha dejado una huella imborrable en la filosofía de trabajo de Mundomar.

El éxito cosechado con este programa pionero sirvió de estímulo para que el centro decidiera mantener y expandir de forma permanente estas técnicas de entrenamiento médico voluntario a otras muchas especies que forman parte de sus instalaciones. Al normalizar estas prácticas, se garantizan unos controles sanitarios óptimos y totalmente indoloros, minimizando cualquier impacto negativo en la rutina de los animales.