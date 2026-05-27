Inglaterra y Escocia convertirán Benidorm en su refugio para el Mundial: "Es lo más cercano a ir"

El Mundial de Fútbol 2026 comenzará en dos semanas, el 11 de junio, pero en Benidorm ya han arrancado los preparativos para una cita que va a congregar a miles de aficionados de las selecciones inglesa y escocesa en la ciudad.

La ciudad se convertirá durante los días de partido en una localidad británica más, pues los pubs ingleses preparan un enorme despliegue para convertirse en el gran refugio de los aficionados ingleses y escoceses.

Ante los elevados precios de vuelos, hoteles y entradas para seguir el torneo en directo, varios negocios de la ciudad están impulsando iniciativas para convertir Benidorm en una especie de sede alternativa del campeonato para los seguidores desplazados.

Bajo mensajes como "el Mundial estará en Benidorm", algunos locales anuncian retransmisiones en directo, presentadores para animar la previa y el postpartido, programas en streaming, entrevistas a aficionados y eventos especiales alrededor de los encuentros de Inglaterra y Escocia.

Todo ello con el objetivo de atraer a miles de turistas británicos que buscan vivir el ambiente futbolero junto al mar y con precios mucho más asequibles que los del país organizador.

Tanto es así que portales británicos promocionan la ciudad asegurando que cinco días en Benidorm pueden salir más baratos que la entrada para un solo partido del campeonato.

La influencer experta en turismo Michelle Baker (@Benidormforever) lleva 40 años viviendo en la ciudad y señala que, "como muchos otros eventos, como San Patricio o el festival de caballos Cheltenham, el fútbol es una excusa más para venir a disfrutar de Benidorm".

"Aparte de ser un sitio que siempre atrae gente por cualquier razón, es un lugar excelente para ver eventos deportivos porque hay muchísimas pantallas. Ten en cuenta que, en cualquier pueblo de Inglaterra, los pubs tienen televisión, pero puede ser más pequeña que la de tu casa. Entonces, venir aquí y encontrarse con más de 300 pantallas en toda la ciudad es lo más cerca que puedes estar del partido sin estar allí", comenta.

A esto se suma el atractivo del sol y de las pintas a 2 euros que ofrecen muchos establecimientos. A diferencia de otras épocas del año, "en estos eventos, cuando un cliente se sienta y se acomoda en un lugar, ahí se queda", resalta.

Rivalidad histórica

Pese a que los ingleses suelen acaparar los focos, también aterrizarán en Benidorm cientos de aficionados escoceses. Si bien no se enfrentarán en la fase de grupos, la posibilidad de un choque entre ambos en rondas eliminatorias supone un factor de riesgo por su gran rivalidad histórica, que se acentúa si a ello se suman grandes cantidades de cerveza.

"Ese es el riesgo en todas las fiestas; por ejemplo, en San Patricio, tras un día maravilloso, hubo una pelea en un pub que se hizo viral, pero eso puede pasar en cualquier resort turístico. Es difícil preverlo, pero si al final tienen que jugar Inglaterra contra Escocia, habrá que contar con máxima seguridad", advierte la inglesa.

Por su parte, la Policía Local de Benidorm adelanta a este diario que, de momento, no hay previsto ningún dispositivo de seguridad especial para las fechas de los encuentros.

Por el contrario, un partido entre España e Inglaterra tendría menos riesgo de incidentes. "Hoy en día, si un español confunde a un escocés y le llama inglés, se ofenden porque no se consideran ingleses; se consideran británicos, en todo caso, pero escoceses eternamente. Esa es la rivalidad que ya existe. Sin embargo, creo que si se da una final entre Inglaterra y España, y estando en España, sería una mezcla perfecta para el ambiente", concluye Baker.