La Policía Nacional detiene en Benidorm a un reclamado de la justicia británica por tráfico de drogas

En Benidorm, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 32 años de edad sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega por el Reino Unido.

Esta orden de detención estaba vinculada a delitos relacionados con el tráfico de drogas, enfrentándose a una posible pena en el país reclamante de cadena perpetua.

Los hechos por los que era buscado se remontan a los años 2022 a 2024, cuando el arrestado formaba parte de una trama de tráfico de drogas afincada en Blackburn.

El hombre era uno de los encargados de controlar la operación de suministro de drogas, principalmente cocaína, ketamina y cannabis, así como del posterior blanqueo, junto con sus consortes, del dinero a través de sus propias cuentas bancarias.

El detenido, cuando tuvo conocimiento de que uno de sus socios había sido detenido, sospechando que él era uno de los investigados en la trama, abandonó el Reino Unido.

Por ello, el país reclamante emitió una orden europea de detención y entrega, por la que se enfrenta a una posible pena de cadena perpetua.

Así pues, por parte de la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de que el prófugo de la justicia británica se encontraba en la ciudad de Benidorm, por lo que fue localizado y detenido en virtud de tal reclamación judicial.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional competente en la causa.