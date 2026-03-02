Por qué Benidorm es referencia mundial en la gestión del agua: 45 millones y 20 años de alianza entre Ayuntamiento y Veolia

El Ayuntamiento de Benidorm y Veolia, empresa gestora del ciclo integral del agua en la localidad, han invertido más de 45 millones de euros para el desarrollo hídrico de la ciudad en los últimos 20 años, consolidándola como una de las ciudades más eficientes del mundo en la gestión del agua.

Este modelo de éxito en eficiencia hídrica ha hecho que supere con creces la media nacional pese al desarrollo de un modelo turístico que supone el incremento significativo de población flotante durante diversos meses al año.

Su eficiencia es del 95 % gracias a la inversión sistemática en la renovación de las redes, un porcentaje muy superior a la media nacional y que la sitúa entre las ciudades con los estándares más altos del planeta.

Las claves de este desarrollo entre el Ayuntamiento y Veolia son la digitalización, la monitorización constante, la reutilización de aguas residuales para otros usos como riegos y baldeo, y una red de distribución inteligente que es capaz de prevenir, planificar y gestionar la alta demanda turística que vive Benidorm a lo largo del año.

"El desarrollo turístico de este destino referente internacional ha sido posible gracias a las inversiones que han impedido que exista una escasez de agua, pese a los problemas de sequía que el cambio climático está ocasionando en el territorio, y al desarrollo de un sistema de alcantarillado que ha impedido cualquier tipo de vertidos al mar que hubieran podido perjudicar su imagen y la sostenibilidad medioambiental que caracterizan la costa de Benidorm", explican desde Veolia.

Los altos niveles de eficiencia y sostenibilidad se han basado en un plan de inversión en proyectos vinculados a la mejora en la gestión del agua, el sistema de alcantarillado o pluviales y la apuesta por la digitalización y el uso del agua regenerada.

Uno de los proyectos más importantes del municipio fue la construcción del centro de innovación Hubgrade by Veolia para la gestión del agua, que fue el primero que se implantó en España.

Para Veolia, el centro fue "símbolo de una apuesta firme de la empresa por la digitalización como herramienta fundamental para garantizar un servicio de calidad de un recurso que es imprescindible para la ciudadanía y los miles de visitantes anuales que recibe".

Por otro lado, a lo largo de estas dos décadas de innovación se han impulsado planes de emergencia por inundación actualizados y coordinados, que incluyen protocolos de actuación,y la aplicación de sistemas de alerta temprana digitales.

"La adaptación al cambio climático es uno de los ejes centrales de estas inversiones", sostiene la empresa gestora del ciclo del agua.

El aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos ha obligado a ciudades como Benidorm "a reforzar su resiliencia mediante infraestructuras dimensionadas para escenarios futuros más exigentes", concluyen.