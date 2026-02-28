El Benidorm Fest se asegura el futuro hasta 2028: estas son las claves del Ayuntamiento para hacerlo crecer

El Benidorm Fest cierra su quinta edición consolidando su identidad como una marca propia más allá de Eurovisión. Y por eso el concejal de Eventos de la capital turística de la Comunitat Valenciana, Jesús Carrobles, confirma la continuidad del certamen a largo plazo.

"Lo cierto es que no entiendo las dudas porque nosotros tenemos firmados tres años más", despeja Carrobles a EL ESPAÑOL respecto a la estabilidad del concurso. Según explica, la apuesta de RTVE es firme y el festival está asegurado en la ciudad, como mínimo, hasta el año 2028.

Para el Ayuntamiento, el gran logro de este año ha sido el afianzamiento de la marca, fuera de la participación de Europa. "Queríamos consolidar la marca del festival como una marca propia con criterio y con identidad, y en ese sentido creo que sí que hemos conseguido el propósito", afirma el concejal.

Carrobles destaca que el público ya percibe la cita como "el festival de Benidorm" y no simplemente como la preselección para Eurovisión que han sido las cuatro primeras ediciones. "La marca está tan consolidada y vinculada al festival de la canción que ya nadie duda de que se vaya a sacar de Benidorm", remarca frente a las dudas de traslado del programa.

Respecto a las audiencias de esta edición, marcadas por la competencia con el fútbol y festividades como el Carnaval o San Valentín, el concejal se muestra satisfecho con el liderato del sábado. "Fue el programa más visto en todas las televisiones el sábado, valorando las circunstancias que había alrededor", razona.

Y para evitar estos solapes, el Ayuntamiento toma nota de las peticiones del sector hostelero sobre las fechas. Este año, el festival se retrasó por el centenario de la coronación de la patrona, coincidiendo con el 14 de febrero. "El año que viene volveremos a la fecha habitual de celebrarlo el primer fin de semana de febrero", adelanta Carrobles.

De cara al futuro, el consistorio trabaja en nuevas fórmulas de crecimiento. Una de las más ambiciosas es la creación de un Benidorm Fest Junior tras el éxito de una prueba realizada este año, la semana anterior. "TVE está también con ganas, estamos dando los primeros pasos para ver si se puede hacer una preselección para Eurovisión Junior", revela el concejal.

Y si hay un proyecto que flota y del que se esperaba que cuajara este 2026, es el Benidorm Summer Fest. De momento, sigue en la agenda municipal. "Es una idea magnífica y queremos desarrollarla de forma que sea un éxito para que permita dar seguridad y afiance más la marca", explica sobre esta opción que está planteada desde hace años.

En cuanto a la gestión económica, el objetivo es reducir el impacto en el presupuesto municipal, especialmente ante la deuda de 350 millones que afronta la ciudad por cuestiones ajenas al festival. "Estamos trabajando para que este festival, en un plazo de dos a cuatro años, pueda autofinanciarse", subraya.

Para lograrlo, Benidorm mira hacia referentes europeos. "Queremos seguir el camino de otros festivales como San Remo o Viña del Mar", indica Carrobles. Esto implica una mayor implicación de la industria musical y la apertura a patrocinios y emisoras de radio.

Finalmente, el plan de crecimiento contempla aprovechar las semanas del festival para "realizar actos culturales alrededor de los eventos musicales: charlas, coloquios y mercados de música". El objetivo es que la ciudad sea el lugar donde se congreguen todas las noticias del mundo de la música durante esa quincena.