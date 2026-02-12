Toni Pérez blinda el futuro del Benidorm Fest: "Es una marca consolidada con identidad propia más allá de Eurovisión"

El Benidorm Fest encara su quinta edición no solo como un trampolín musical de artistas, sino como un símbolo de resistencia y éxito institucional. Así lo ve el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, quien se muestra para EL ESPAÑOL tajante sobre la madurez de un evento que, en sus propias palabras, ha logrado volar solo.

Este año, al desvincularse de Eurovisión, las dudas sobre el festival han sido constantes y se ha preguntado en diferentes ocasiones sobre su futuro. Pérez defiende la fortaleza del formato. "Benidorm Fest es ya una marca consolidadísima que tiene identidad propia", asegura el alcalde. Y subraya que estos días se viven con una "intensidad" que demuestra su arraigo.

Pérez destaca que esta edición representa un hito fundamental en la breve pero intensa trayectoria del concurso. "Esta es una prueba de fuego para demostrar que el Benidorm Fest ya se palpa como algo propio", explica. Y remarca la progresión que verá el público desde la primera semifinal del martes hasta la gran final del sábado.

Uno de los puntos clave de este éxito radica en la estabilidad institucional. A pesar de los constantes relevos en la cúpula de la televisión pública, Pérez define la relación actual como "magnífica porque Benidorm sabe entender perfectamente las relaciones entre instituciones".

El alcalde recuerda que, aunque hayan existido múltiples cambios en las direcciones y en el consejo de administración de la corporación de Radio Televisión Española, la apuesta se ha mantenido firme. "Es una alianza que funciona magníficamente bien y la prueba son estos cinco años en los que siempre hemos ido a mejor", afirma con rotundidad.

Frente a los rumores y el escepticismo de algunos sectores sobre la continuidad del certamen, Pérez aporta datos optimistas. Destaca que Televisión Española no solo mantiene su apoyo, sino que ha aumentado el presupuesto para esta edición.

"Televisión Española se vuelca porque es la gran apuesta por la música española que tiene su sede y su sentido en Benidorm", señala el alcalde. Para él, no hay lugar para el miedo a perder el festival: "Habrá Benidorm Fest mientras funcione para todos los españoles; está muy consolidado y tiene que ir adelante".

Esta apuesta se traduce en lo que denomina "cultura con mayúsculas", recuperando elementos históricos del antiguo Festival Internacional de la Canción de Benidorm. "Este año precisamente recuperamos la Sirenita de Oro, renovando nuestro esfuerzo y compromiso con la música", anuncia Pérez, un político que siempre ha sido músico y tocado como xirimiter.

De levante a poniente

El festival ha dejado de ser un evento recluido en un plató para invadir cada rincón de la localidad. Pérez destaca un "cambio brutal en la producción" y en la oferta de actividades paralelas que envuelven a los seguidores, desde la Fan Zone hasta el Euroclub.

"El Benidorm Fest ya está en marcha y se puede vivir desde levante a poniente, en el centro de la ciudad y en el Ayuntamiento", explica el alcalde, poniendo en valor el despliegue realizado por la Generalitat Valenciana y el consistorio.

Finalmente, el alcalde recuerda que el evento es, por encima de todo, una maquinaria de promoción turística global. "Es una herramienta de primerísimo nivel para llegar a un público muy diverso y numeroso", concluye, mencionando los millones de personas que siguen este "epicentro de la música española y latina".