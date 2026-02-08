Detenidas tres personas en Benidorm por vender droga en una vivienda: intervenidos 105 gramos de cocaína

La sustancia intervenida fue localizada oculta en un compartimento del vehículo.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a tres personas, dos hombres y una mujer de 29, 39 y 43 años, por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

La investigación ha culminado con la incautación de 105 gramos de cocaína, además de marihuana, y con la confirmación de un punto de venta al menudeo que ha generado un trasiego constante de clientes y consumo en la vía pública.

La operación se activó tras recibir los agentes informaciones vecinales que han alertado de la actividad de una pareja que se estaría dedicando a la dispensa de sustancias estupefacientes, principalmente marihuana y cocaína, tanto en su vivienda como en las zonas comunes del inmueble.

Según las pesquisas, la situación ha afectado al normal desarrollo de la vida diaria del resto de residentes y también de los comerciantes de la zona.

En una primera fase, los investigadores han centrado el trabajo en localizar a los sospechosos e identificar patrones de movimiento en las inmediaciones del edificio.

Tras varios dispositivos de vigilancia y seguimiento, los agentes constataron que la pareja, junto con una tercera persona, se habría dedicado a la venta de droga de forma continuada, previo contacto con los clientes por distintos canales de comunicación.

La investigación ha revelado además que la distribución se ha realizado en su mayoría por los alrededores de la conocida zona de ocio inglesa de Benidorm. Para ello, los sospechosos han utilizado un patinete eléctrico como medio de desplazamiento.

Con estos indicios, la Policía desplegó un operativo que se ha saldado inicialmente con la detención de dos varones.

Ambos han sido interceptados a bordo de un vehículo poco después de realizar una transacción. En un primer cacheo, los agentes han localizado en uno de ellos un envoltorio con marihuana.

La intervención se ha reforzado con la presencia de un perro de la unidad de Guías Caninos, que ha participado en la inspección del coche.

El animal ha marcado la zona del salpicadero, lo que ha llevado a los agentes a comprobar que el sistema de audio se desprendía al ser empujado.

En el hueco interior han encontrado una bolsa de plástico con sustancia estupefaciente en forma de roca. Tras su análisis, se ha confirmado que se trataba de cocaína, con un peso total de 105 gramos.

La mujer investigada fue detenida posteriormente, elevándose a tres el total de arrestados por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas.

Una vez finalizada la fase de explotación, la Policía acreditó la existencia de un punto de venta de estupefacientes al menudeo, con un elevado número de personas que han acudido diariamente, y con consumo en la vía pública.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fuero puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.