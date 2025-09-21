Un británico manda a su pareja al hospital de una paliza en Villajoyosa y es capturado en el aeropuerto de Alicante

Un hombre británico de 36 años ha sido detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche cuando trataba de volver a su país tras haber, presuntamente, golpeado a su pareja en Villajoyosa, quien tuvo que ser atendida en el hospital.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre. Sobre el sospechoso pesaba una reclamación de arresto por un delito de malos tratos contra una mujer en un domicilio vacacional del municipio.

El varón trató de regresar a su país horas después de golpear a la víctima con tanta violencia que esta tuvo que ser trasladada al Hospital Marina Baixa para ser intervenida, indican fuentes del caso.

Este 2025 no ha habido ninguna víctima mortal de violencia de género en la provincia.

Pero este tipo de episodios reflejan un hecho que caracteriza la violencia de género en Alicante, pues se trata del único gran territorio de España donde hay más fallecidas extranjeras por crímenes machistas que españolas, al igual que ocurre con sus agresores, como reveló este diario.

Según el Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en Alicante ha habido 72 víctimas desde que hay registros (2003). De estas, 41 eran extranjeras (57 %), 30 españolas (42 %), y una no consta.

En cuanto a los agresores, Alicante presenta un panorama igualmente preocupante. De los 72 registrados, 36 son extranjeros (50 %), mientras que 35 son españoles (48 %) y uno no consta.

Teniendo en cuenta toda España, tres provincias tienen la misma característica. Estas son Huelva (4 asesinos españoles y 5 extranjeros), Ávila (2-3) y Soria (1-2), siendo esta última el único territorio del país que junto a Alicante tiene más víctimas y agresores de fuera que nacionales, si bien en mucha menor medida y con cifras mucho menos representativas por contar con tres fallecidas desde 2003.

