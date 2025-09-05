Detienen a un delincuente sexual y traficante francés fugado en Benidorm: se enfrenta a 10 años de prisión

Un fugitivo francés de 36 años ha sido detenido en Benidorm, donde se ocultaba de la justicia para no pagar la condena de diez años de prisión a la que se enfrenta en su país por delitos contra la propiedad, tráfico de drogas y delitos sexuales.

Los hechos que se le imputan fueron cometidos en las localidades francesas de Marsella y Vitrolles en el año 2019.

El detenido se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, además cometió delitos de extorsión y amenazas mediante llamadas telefónicas y mensajes a varias víctimas.

Así, está acusado de un delito de robo con fuerza en domicilio cometido junto con terceras personas y otro delito de agresión sexual.

El varón fue descubierto cuando un indicativo policial de seguridad ciudadana que se encontraba de servicio circulando por una de las calles de la localidad levantina observó a un vehículo cuyo conductor ante la presencia policial mostró "una actitud esquiva".

Su comportamiento llevó a los agentes a comprobar su documentación, que resultó ser falsa, por lo que trasladaron a esta persona a dependencias policiales para acreditar su identidad y hacer gestiones con dichos documentos.

Una vez allí, los agentes pudieron comprobar su verdadera identidad, no correspondiendo con los datos mostrados en los documentos que portaba, por lo que se le detuvo por un delito de falsedad documental.

En la comisaría descubrieron que sobre él que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades francesas.

El fugitivo había huido de la justicia de Francia tras ser condenado a una pena de diez años de prisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

Peligroso fugitivo

Investigado por delitos cuya pena máxima sería la cadena perpetua, otro joven de 27 años huyó de Francia para evitar pasar el resto de su vida en la cárcel. Encontró refugio temporal en la ciudad de Alicante y ahí es donde la Policía Nacional lo detuvo la semana pasada para devolverlo a su país y asumir sus responsabilidades.

La Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) dictada por las autoridades de Francia dejó claro el peligro que supone este veinteañero que está buscado por el juzgado de instrucción del condado de París a propósito de delitos de homicidio, incendio, chantaje y extorsión.

¿Cómo le encontraron? Una patrulla de seguridad ciudadana le había identificado porque estaba en un parque infantil de la zona norte consumiendo sustancias estupefacientes en compañía de otras personas.