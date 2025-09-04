Un policía local de Villajoyosa irá a juicio por provocar un esguince a un ciudadano al inmovilizarlo

La Audiencia Provincial de Alicante (Sección Décima) acogerá el próximo 6 de noviembre un juicio oral en el que el acusado es un agente de la Policía Local de Villajoyosa (ahora en Sant Joan d'Alacant) que supuestamente se sobrepasó en sus funciones al inmovilizar a un vecino minusválido del municipio provocándole lesiones.

Los hechos se produjeron, según la denuncia del vecino F.S.A., en octubre de 2021. El agente NIP A130 se encontraba dirigiendo el tráfico en la céntrica plaza de la Generalitat de la capital de la Marina Baixa alicantina y el vecino se disponía a cruzar la calle acompañado de su sobrino.

El denunciante y otros transeúntes entendieron mal las indicaciones del agente de la Policía Local vilera y se dispuso a cruzar el paso de cebra, retrocediendo cuando el policía les gritó. "¿Tú qué eres, el listo del pueblo?", asegura el vecino que le increpó el agente.

Siempre según la denuncia, éste le contestó: "No soy el listo del pueblo pero sí soy del pueblo, sin embargo estoy seguro de que usted no". En su declaración ante la Guardia Civil el vecino sostuvo que su respuesta no iba dirigida a provocar al agente que se había comportado "de forma chulesca". El policía se dio la vuelta y los transeúntes cruzaron.

No obstante, mientras iba andando sintió "un fuerte manotazo en la nuca y me agarró del cuello de la camiseta bajándola hasta el hombro. Seguidamente me cogió el antebrazo girándolo a la izquierda y con la otra mano me cogió de la muñeca con un giro brusco retorciéndomela cuando esta ya no tenía giro y estaba inmovilizado, ejerciendo una fuerza desmedida".

El vecino continúa explicando en su declaración que le dijo que le estaba haciendo daño y que tenía una minusvalía del 65% debido a un accidente laboral, pero supuestamente el agente le hizo una burla y le retorció más la muñeca. Fue entonces cuando le pidió que se identificara, no pudiendo hacerlo ya que le era imposible alcanzar su cartera en el bolsillo trasero del pantalón.

Asustado, humillado y "no dando crédito a lo que estaba viendo", el vecino consiguió llamar la atención a través de gritos a los ocupantes de un coche de la Guardia Civil que pasaba por esa calle. Por recomendación de estos, el agente soltó al vecino.

El vecino tardó unos días en acudir al médico, cuando comenzó a inflamársele la muñeca, según explica en su declaración, porque tomaba mucha medicación por su minusvalía. El diagnóstico médico fue un esguince de muñeca izquierda con dolor, signos inflamatorios agudos y limitación de sus movimientos.

A partir de entonces tuvo que continuar su tratamiento médico y iniciar fisioterapia cuando le fue retirada la férula de escayola.

Cuando acudió a poner una queja en la sede de la Policía Local le remitieron al Ayuntamiento, donde registró un escrito dirigido al alcalde, entonces el socialista Andrés Verdú, y a su concejal de Seguridad Ciudadana. Luego interpuso la denuncia, explican fuentes de la investigación.

Fuentes jurídicas señalan que el agente ante un delito de lesiones a un ciudadano puede encontrarse ante diversas penas en función de la gravedad de los hechos y la posible concurrencia de delitos. La Fiscalía solicita inicialmente por estos hechos una pena de multa de 9 meses con cuota diaria de 10 euros.