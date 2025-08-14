La Guardia Civil confirma que son dos los detenidos por la última serie de robos en vehículos en Villajoyosa

La Guardia Civil, en el marco de la operación Racvil, ha detenido a dos hombres de 45 y 61 años como presuntos autores de varios robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos en dos zonas de gran afluencia de estacionamiento: el aparcamiento próximo al Hospital Marina Baixa y la zona de la Cala Racó de Conill, ambos en el término municipal de Villajoyosa. En este sentido, los datos ofrecidos por fuentes de la Policía Local a este diario se refieren a otras actuaciones similares desde el mes de junio.

Según la nota de la Guardia Civil, la investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Villajoyosa, se inició en junio de 2025, tras detectar un incremento de este tipo de delitos en ambas áreas.

Las gestiones policiales permitieron vincular los hechos con la presencia de una furgoneta blanca, que coincidía en días y horarios con los hechos delictivos. El vehículo figuraba a nombre de un vecino del municipio, que llevaba varios meses sin ser visto en su domicilio, lo cual le habría proporcionado un conocimiento exhaustivo de la zona de acción. Finalmente, la furgoneta fue localizada en la localidad de Monóvar, identificándose al propietario y a otro ocupante que la utilizaban para desplazarse y cometer los robos.

El 6 de julio, a las 14:00 horas, agentes sorprendieron al propietario de la furgoneta mientras recorría la Cala Conill y, posteriormente, el aparcamiento próximo del hospital. En este último lugar fracturó la cerradura de un vehículo y sustrajo los objetos de su interior, introduciéndolos en la furgoneta. Fue detenido en ese momento y se le imputaron cuatro delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y un delito de estafa por el uso de tarjetas bancarias sustraídas.

Posteriormente, el 28 de julio, fue detenido el segundo implicado, que había cambiado su residencia de Monóvar a Villajoyosa y actuaba de manera independiente. Este último ha sido vinculado, por el momento, con dos robos en vehículos cometidos en la localidad.

Ambos detenidos, con antecedentes por hechos similares y colaboradores en estos últimos robos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Villajoyosa, que decretó su libertad con medidas cautelares.

Estas actuaciones se suman a las realizadas el pasado mes de junio por la misma unidad en la operación Pedrazas, que concluyó con la detención de dos hombres, de 18 y 17 años, y la investigación de un hombre de 26 y una mujer de 19, por la comisión de cinco robos con fuerza en el interior de vehículos, un delito de daños y un delito de grave riesgo para la circulación, también en Villajoyosa.

La Guardia Civil recuerda que los delincuentes suelenn elegir aparcamientos apartados, sin cámaras de seguridad, sin iluminación y sin vigilancia, por lo que se recomienda no dejar a la vista objetos ni pertenencias en el interior de los vehículos estacionados. Por eso, fuentes de la investigación consideran que la instalación de cámaras ayudaría a prevenir nuevos casos.