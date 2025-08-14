Al menos cinco detenidos por los robos en el parking del hospital comarcal de la Marina Baixa en Villajoyosa

Las actuaciones conjuntas desplegadas por la Policía Local de Villajoyosa y Guardia Civil tras la oleada de robos en los parkings del hospital comarcal de la Marina Baixa (en plenas obras de ampliación) ya ha dado lugar al menos a cinco detenciones por 14 robos en los coches de los aparcamientos, muchos de ellos de sanitarios trabajadores del centro hospitalario, según fuentes de la Policía Local.

Desde la Guardia Civil matizan que no todas esas detenciones se han realizado durante la última semana ni en ese lugar, aunque confirman que hay una investigación abierta porque el hospital pertenece a una comarca donde la mayoría de sus poblaciones duplican, o como es el caso de Benidorm, triplican su población en los meses estivales, con lo cual hace crecer también la actividad delictiva.

La alarma entre los profesionales del hospital saltó a finales de la semana pasada cuando algunos comprobaron cómo habían accedido a sus vehículos para robarles algunas de las cosas a la vista, como cargadores de teléfono. La propia gerencia emitió un comunicado en el que llamaba a la tranquilidad después de haberse reunido con la Policía Local. Además, pedía a los trabajadores que informasen sobre los hurtos.

Las investigaciones se han centrado en ladrones itinerantes que supuestamente podrían ser toxicómanos en busca de un "botín" rápido para costearse la droga. De hecho, fuentes de la Policía Local aseguran que tras abrir coches en el hospital también se han desplegado hasta las playas para robar otros vehículos.

El hecho de que el hospital esté en obras ha aumentado la distancia a la que sanitarios y pacientes tienen que dejar sus coches, con lo cual hay menos seguridad propia del hospital y se favorecen este tipo de rapiñas.

CCOO pide el fin de las obras

La sección sindical de CCOO en el Departamento de Salud de la Marina Baixa emitió ayer un comunicado en el que exigía "a la Conselleria de Sanidad que finalice las obras de construcción del parking del hospital para que el personal y los visitantes tengan un servicio en condiciones".

Desde el sindicato reclaman "que se aceleren los trámites para la construcción del parking definitivo del hospital, el cual después de varios problemas para su cesión, está en fase de revisión y aprobación en la conselleria desde hace 8 meses, pero sigue sin avanzar y por tanto sin dar el servicio necesario".

Según su nota, este nuevo parking se situará dentro del recinto hospitalario, el cual dará más seguridad a todos los usuarios que lo utilicen y evitará peligros innecesarios. Este parking contará con 400 plazas, a las que se sumarán otras 600 al finalizar la obra proyectada, lo que hará un total de 1.000 plazas de parking para usuarios y personal del hospital.

Además, critican que el acceso al parking provisional que se está utilizando ahora está situado "en un camino de doble sentido en el que solo puede acceder una persona y con pasos de peatones mal señalizados".

"Desde la sección sindical consideramos que los 18 ayuntamientos de la Comarca de la Marina Baixa deben involucrarse en este problema y presionar al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para que avancen las obras. Creemos que es lamentable que los vecinos y vecinas, a los que ellos representan, estén en esta situación que pone en peligro sus vidas cada vez que acuden a consultas o visitan a sus familiares enfermos", concluía el comunicado sindical.