Detienen en Benidorm a dos fugitivos buscados por Francia que se escondían en una vivienda vacacional

Durante la madrugada del jueves pasado, agentes de la Policía Nacional detuvieron en Benidorm (Alicante) a dos prófugos buscados por las autoridades francesas. Entre ambos acumulaban cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega por delitos de homicidio, tráfico de armas, narcotráfico y blanqueo de capitales, que podrían suponerles hasta 40 años de prisión.

La operación comenzó tras recibir información de la policía francesa que apuntaba a que los fugitivos podrían haberse ocultado en España. Según esas pesquisas, eran investigados por varios hechos ocurridos en 2024 vinculados a redes criminales dedicadas al tráfico de drogas en Francia.

Entre esos sucesos se encontraba un tiroteo planificado por uno de ellos como represalia por el secuestro de su socio, motivado por actividades ilícitas.

Un chalet vigilado como refugio

Las averiguaciones en territorio español llevaron a los investigadores a una vivienda unifamiliar situada en una urbanización de la costa alicantina.

La casa contaba con importantes medidas defensivas: una sola vía de acceso, un terreno que dificultaba el acercamiento, muros altos y múltiples ventanales que permitían controlar el movimiento de vehículos y peatones. Allí, los dos prófugos pasaban las noches durante su estancia en Benidorm.

Detención en un local nocturno

Tras identificar la ubicación del inmueble, se organizó un operativo para arrestar a uno de los fugitivos, sorprendiéndolo de madrugada en un establecimiento de ocio nocturno. En el momento de la detención portaba varias tarjetas SIM, con las que intentaba dificultar su rastreo telefónico.

Este individuo tenía tres órdenes europeas de detención por homicidio, pertenencia a organización criminal, narcotráfico y blanqueo de capitales, y se enfrenta a penas que podrían alcanzar los 30 años.

De acuerdo con la policía francesa, este detenido gestionaba la contabilidad del grupo delictivo, cerraba operaciones de venta de drogas y fue quien planificó el tiroteo en un bar de Montereau-Fault-Yonne (Francia), en el que una persona resultó gravemente herida, como represalia por el secuestro de su compañero.

El segundo arresto en la vivienda

Ante la sospecha de que el otro fugitivo siguiera escondido en el chalet, y para evitar su huida tras la captura del primero, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio. Allí fue encontrado y arrestado, quedando ambos posteriormente a disposición de la Audiencia Nacional.