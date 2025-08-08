El malestar por la falta de seguridad en Villajoyosa se extiende a Protección Civil

La situación en los servicios de Seguridad de Villajoyosa se ha vuelto insostenible. Y no solo por los problemas en el seno de la Policía Local que incluso han llevado a tener que declarar como investigado al alcalde, Marcos Zaragoza (PP), y el exjefe de RRHH por un presunto delito de prevaricación. Ahora el malestar se ha extendido también a Protección Civil, tras los sucesos en la madrugada del 28 de julio en el Desembarco, uno de los hitos festeros más importantes de la localidad.

Según ha podido saber este diario, a principios de esta semana se registró en el Ayuntamiento un escrito muy duro por parte de los representantes de Protección Civil a través del Registro Electrónico General (REG) de la Administración General del Estado (AGE) en el que acusan al inspector de la Policía Local M.A.P. de falta de respeto y "trato déspota" hacia sus efectivos.

Concretamente, se recoge que "el citado mando desde que se le nombró inspector, ha tratado de anularnos como voluntarios y como personas con un trato déspota, autoritario, con la falta de respeto hacia los voluntarios y prohibiendo continuamente realizar servicios y la retirada de la emisora".

"Por todo ello ha creado un malestar entre el voluntariado negándose éste a realizar cualquier tipo de servicio. Este mando ha llegado incluso a informar en un tono amenazante (...) a nuestro voluntarios de que no podíamos realizar ciertos servicios y podíamos ser sancionados", continúa el texto.

Por eso, solicitan al alcalde Marcos Zaragoza, "la responsabilidad de solucionar este conflicto ya que esas faltas de respeto y consideración hacia los voluntarios de Protección Civil podrían considerarse una falta disciplinaria según la Ley Orgánica 2/1986 (...) además de la obligación como policías de cumplir los principios éticos y de buena conducta".

Este diario se puso ayer en contacto con los responsables del servicio que se negaron a comentar el escrito registrado en el Ayuntamiento con el alcalde como destinatario.

Se da la circunstancia de que el propio equipo municipal había sacado pecho antes, el 11 de julio, de los sucesos de la cantidad de efectivos que iban a formar parte del Desembarco. El propio alcalde había agradecido "en la Junta Local de Seguridad, la dedicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios, Bomberos, Protección Civil, Asociación Santa Marta y resto del personal municipal del Ayuntamiento implicado en este dispositivo de seguridad con el fin de velar por la seguridad de todos los participantes en las fiestas patronales".

La oposición municipal es conocedora de estos hechos y muestra su preocupación por los derroteros que está tomando la seguridad local. También desde asociaciones como el Grupo Vecinal Villajoyosa se ha denunciado "que Protección Civil abandonó el acto del desembarco de las fiestas patronales a las 5:00 a. m. tras sufrir un presunto episodio de maltrato verbal por parte de un mando policial designado a dedo".

“Es inaceptable que voluntarios que entregan su tiempo al servicio de la ciudadanía sean tratados con desprecio e intimidación”, ha declarado Agustín López Mayor, presidente de GVV, quien exige al Ayuntamiento una explicación pública y una investigación interna. "Desde GVV se pide transparencia en los nombramientos, garantías para proteger a los voluntarios y medidas para evitar nuevos episodios de abuso de poder en el futuro", concluyeron.