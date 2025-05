Benidorm da nombre a sus nuevos campos de fútbol en honor a Nerea Pérez y los hermanos Martínez Munuera

La Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm ya luce los nombres de tres figuras que han llevado el nombre del municipio más allá de sus fronteras.

La futbolista Nerea Pérez Machado y los árbitros Juan y Miguel Martínez Munuera han recibido este sábado un homenaje que quedará grabado, literalmente, en el césped: sus nombres dan título a los nuevos campos de fútbol 11 y 8 de la instalación.

El acto, cargado de emoción y orgullo local, ha reunido al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, al concejal de Deportes, Javier Jordá, y a numerosos representantes de la Corporación municipal, además de familiares, amigos y una nutrida representación del mundo del fútbol. Entre ellos, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar.

El alcalde ha recordado que esta iniciativa se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento el pasado mes de febrero, como un gesto simbólico hacia tres deportistas que crecieron en esos mismos campos donde ahora sus nombres dan identidad.

“Más allá de poner sus nombres a estos campos de fútbol, lo que hoy realmente hacemos es acercar a los miles de benidormenses y gente que no es de Benidorm pero que nos visita que Benidorm tiene gente que se ha criado en estas instalaciones y que lleva el nombre de la ciudad por el mundo a través del deporte”, ha manifestado el alcalde.

“Benidorm es agradecido por lo mucho que habéis dado a nuestra ciudad”, les ha trasladado, después de loar el “muchísimo esfuerzo” de los propios deportistas y de “los papás, las mamás, los abuelos, los tíos, que han estado detrás de Nerea, de Juan, de Miguel o de muchos otros niños y niñas, que les han acompañado a entrenamientos, partidos, que les han apoyado en todo y que también son parte de sus éxitos”.

Sobre Nerea Pérez Machado, el alcalde ha destacado que “además de una gran deportista también es pionera y ejemplo para muchas niñas de nuestra ciudad y de otros lugares” en un momento en el que los equipo femeninos de fútbol están cobrando cada vez más peso en este deporte; mientras que de los hermanos Martínez Munuera.

Toni Pérez ha manifestado que “ser embajador de tu pueblo en un ámbito tan importante como el del arbitraje, no solo en la primera división de la liga española sino a también en el ámbito internacional, nos hace sentir muy orgullosos”.

Tras descubrir la placa con su nombre, Nerea Pérez Machado, enormemente emocionada, ha recordado sus inicios como jugadora de fútbol cuando era tan solo una niña y que sus primeros pasos en este deporte los dio en un campo que, desde hoy, luce un enorme cartel con su nombre, algo que tal y como ha reconocido “nunca había imaginado”.

Igualmente, la jugadora del Villareal ha asegurado que es “un orgullo enorme” y ha agradecido “al alcalde, los concejales y a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí”, entre los que ha incluido a sus padres, familia y amigos por “seguirme en esta locura del fútbol”.

Por su parte, Juan Martínez Munuera también se ha mostrado “muy emocionado” por el reconocimiento y ha reconocido públicamente el trabajo de todo el personal de las instalaciones deportivas municipales y de la Concejalía de Deportes por su “apoyo constante”.

El árbitro ha explicado que “siempre nos han facilitado todo”, a pesar de reconocer que “cuando eres árbitro es muy complicado tener una instalación disponible, un vestuario, gente que te apoye y te ayude en tu carrera, que te acompañe entrenando, y aquí ese apoyo lo hemos encontrado siempre”.

Asimismo, ha agradecido “la valentía” del reconocimiento acordado por unanimidad del pleno, a propuesta del alcalde Toni Pérez: “La valentía porque no es fácil reconocer la labor de unos árbitros, porque muchas veces parece que no somos parte del espectáculo o no somos deportistas, lo que hace que el arbitraje hoy en día esté en unos momentos complicados”.

Por eso, ha trasladado que este reconocimieto “puede servir de estículo para que muchos niños y niñas den el paso de ser árbitros”.

Por último, el presidente de la Federación de Fúbtol de la Comunitat Valenciana también ha tomado la palabra para felicitar a los tres deportistas hoy homenajeados.

Salvador Gomar ha manifestado que “tenéis una ciudad que es reconocida en el mundo entero por muchas cosas: por su urbanismo, por las playas, el espectáculo, pero también por los grandes deportistas que han salido de Benidorm, como Nerea, Juan o Miguel pero también por otros, como quien da nombre a esta ciudad deportiva, Guillermo Amor”.

Sobre los homenajeados

El Ayuntamiento de Benidorm ha reconocido a Nerea Pérez Machado y a los hermanos Juan y Miguel Martínez Munuera por sus destacadas trayectorias deportivas y su ejemplo para la juventud local.

Nerea Pérez, nacida en 1994, rompió barreras en un deporte tradicionalmente masculino y pasó por clubes como el Benidorm CD, Valencia Féminas, Hércules Femenino, Levante UD, Santa Teresa y Villarreal. Ha sido internacional con la Selección Española Sub-17 y Sub-19, logrando un tercer puesto en el Mundial y un subcampeonato europeo. También fue árbitra de Primera Regional.

Juan Martínez Munuera, árbitro internacional desde 2015, debutó en Primera División en 2013 y acumula más de 200 partidos dirigidos. Ha sido premiado con el "Silbato de Oro" y el Trofeo "Vicente Acebedo".

Miguel Martínez Munuera, árbitro asistente internacional desde 2015, debutó en Primera en 2009. Ha participado en competiciones como la Champions, la Europa League y más de 25 partidos internacionales con selecciones nacionales.