Cuenta atrás para la apertura de Terra Mítica Benidorm con novedades para celebrar su 25º aniversario

Con la nueva temporada a punto de comenzar, Terra Mítica se prepara para abrir sus puertas este próximo viernes 16 de mayo. Este año será especialmente relevante, ya que el parque temático de la Costa Blanca celebra su 25.º aniversario, y lo hará con múltiples novedades para sus visitantes.

A partir de ese mismo viernes, el parque estrenará un espectáculo de gran formato en la zona de Las Islas: El circo de las mariposas. Esta nueva propuesta escénica se suma al repertorio de shows del parque, presentando una historia conmovedora con actos circenses de alto nivel y una escenografía espectacular.

El verano traerá aún más sorpresas. En el área de Iberia abrirá sus puertas Isla de Assina, una flamante zona acuática de casi 2.000 metros cuadrados. Esta incluirá dos torres de toboganes con distintas características, diseñadas para entretener tanto al público infantil como al juvenil.

Durante la temporada alta, también regresará uno de los espectáculos más icónicos del parque: Barbarroja. El legendario corsario vuelve al escenario con una versión renovada de su famoso show, que ofrecerá una experiencia llena de acción, efectos especiales, combates y buen humor.

Terra Mítica celebra 25 años de emociones, adrenalina y un firme compromiso con la diversión y el cuidado del entorno.

Como parte de esta apuesta por la sostenibilidad, el parque inaugura un sistema de autoconsumo basado en energía solar. La nueva planta fotovoltaica, compuesta por 9.000 paneles, alcanza una potencia de cinco megavatios.

Esta instalación permitirá generar más de 4.900 megavatios hora anuales, equivalentes al consumo de unas 2.000 viviendas, lo que se traduce en un ahorro superior al 60% del consumo energético habitual del parque. Además, se evitará la emisión de más de 1,3 toneladas de CO₂ cada año.

Nuevo Grand Luxor Hotel

Por otro lado, el antiguo Grand Luxor Hotel and Village se convierte en Four Points by Sheraton Costa Blanca, marcando su incorporación oficial a la reconocida cadena hotelera Marriott International.

Situado en el complejo de Terra Mítica, el resort refuerza su posición como destino clave tanto para el ocio como para el turismo de negocios, gracias a una oferta completamente renovada y servicios de última generación dirigidos a los segmentos leisure y MICE.

El resort, que incluye un hotel con 300 habitaciones y 102 villas, mantiene el carácter familiar que caracterizaba al Grand Luxor Hotel, incluyendo acceso preferente a los parques Terra Mítica y Mundomar. Sin embargo, su amplio abanico de espacios para eventos —interiores y al aire libre— lo consolida como una opción destacada también para el público corporativo.