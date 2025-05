El hotel de Terra Mítica se transforma y se incorpora a la prestigiosa cadena Marriott International

El Grand Luxor Hotel and Village.

El antiguo Grand Luxor Hotel and Village se convierte desde hoy en Four Points by Sheraton Costa Blanca, marcando su incorporación oficial a la reconocida cadena hotelera Marriott International.

Situado en el complejo de Terra Mítica, el resort refuerza su posición como destino clave tanto para el ocio como para el turismo de negocios, gracias a una oferta completamente renovada y servicios de última generación dirigidos a los segmentos leisure y MICE.

El resort, que incluye un hotel con 300 habitaciones y 102 villas, mantiene el carácter familiar que caracterizaba al Grand Luxor Hotel, incluyendo acceso preferente a los parques Terra Mítica y Mundomar. Sin embargo, su amplio abanico de espacios para eventos —interiores y al aire libre— lo consolida como una opción destacada también para el público corporativo.

El complejo ha sido objeto de una profunda renovación para alinearse con los estándares de calidad de Marriott. Esta transformación ha dado lugar a ambientes más acogedores, luminosos y con una estética inspirada en la serenidad del Mediterráneo, donde la vegetación cobra protagonismo.

Entre las novedades más destacadas bajo la nueva enseña se encuentra la propuesta gastronómica, con tres espacios innovadores inspirados en los sabores del Mediterráneo:

• SIROCCO: un lugar perfecto para encuentros informales, con un diseño contemporáneo y una gran terraza.

• ESSENZA: especializado en antipasti, con un enfoque creativo al estilo Four Points.

• TRAMONTANA: buffet mediterráneo que apuesta por la variedad, calidad y autenticidad.

Esta integración en Marriott International supone un importante paso adelante para el Grupo Santa-Maria, propietario del resort, que refuerza así su apuesta por la internacionalización y la excelencia. Desde su inauguración en 2016 como Grand Luxor Hotel, el complejo ha estado en constante evolución, y con su nueva identidad como Four Points by Sheraton, inicia una etapa enfocada en ampliar su propuesta turística y empresarial.