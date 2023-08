La Nucía se prepara para unas fiestas concienciadas en la "Igualdad" y contra la violencia de género

El Ayuntamiento de La Nucía ha repartido ya a las 39 penyas del municipio vasos y bandoleras de "La Nucia per la Igualtat" para concienciar a todos los "festers i festeres" en "respeto e igualdad" durante las inminentes Festes d’Agost de La Nucía y que sean unas fiestas "libres de agresiones sexistas". Durante todas las fiestas, por las noches, habrá un "Punto Violeta" en la plaça Major de la concejalía de Igualdad para dar información, asesorar y ayudar si fuera necesario.

Con motivo de las inminentes "Festes d´Agost 2023" de La Nucía, las concejalías de Igualdad y Fiestas han desarrollado una campaña de prevención y sensibilización por unas "Fiestas Libres de Agresiones Sexistas", para concienciar a festeros y festeras. Dentro de esta campaña se han elaborado unos vasos con tapadera con el lema "Fiestas en Igualdad", así como bandoleras portamóviles con el lema "La Nucia per la Igualtat".

Todo este material se entregó ayer en la "reunió de penyes" en el Salón Social El Cirer, para su distribución a todos los festeros y festeras. En este acto estuvieron presentes Baptiste Llorens, presidente de Majorals 2023, Diego Llorca, presidente de la Associació de Penyes, Gemma Márquez, concejala de Igualdad, y Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas.

Esta campaña del Ayuntamiento de La Nucía se ha realizado desde las concejalías de Igualdad y Fiestas con la subvención del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España dentro del programa “Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

Concienciar “No es No”

La campaña trata de concienciar en que ni el alcohol ni el contexto de fiesta son excusa para que las relaciones entre mujeres y hombres no sean igualitarias y respetuosas durante todo el año y más en "Festes d’Agost", por eso el lema "La Nucia per la Igualtat", y que "No es No".

"Con esta campaña pretendemos concienciar a festeros y festeras, que ninguna mujer debe sentirse intimidadas o insegura en fiestas, en ciertos lugares y a partir de ciertas horas. Queremos que todas las fiestas de La Nucía sean espacios Libres de Agresiones sexistas. Hemos editado estos vasos y bandoleras portamóviles para dar visibilidad a esta campaña durante las Festes d’Agost, donde tendremos también un punto violeta, de información y ayuda, como ya tuvimos en Sant Vicent y Mig Any" comentó Gemma Márquez, concejala de La Nucía.

Punto Violeta

La concejalía de Igualdad en colaboración con la Asociación Mujeres con Voz instalará por segunda vez el “Punto Violeta” en les “Festes d’Agost de La Nucia”, del 14 al 18 de agosto en la plaça Major por la noche.

Los “Puntos Violeta” tienen como finalidad en #LaNuciaEnFestes concienciar, prevenir y disfrutar de las fiestas, pero siempre bajo el respeto hacia las mujeres, libres de acoso. En estos espacios violetas también se dan pautas y recomendaciones sobre cómo actuar en caso de agresión o si se presencia una agresión sexista, sexual, racista o que atente contra las libertades LGTBIQ. La educación y la concienciación son las dos herramientas primordiales para luchar contra la “Violencia de Género”.

