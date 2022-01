Benidorm pide un Plan de Recuperación de 15.000 millones para rescatar la competitividad turística

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha reclamado hoy que se impulse un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) específico para el turismo con una dotación de 15.000 millones de euros en los tres primeros años. Toni Pérez, ha propuesto este PERTE, que sí se ha elaborado para sectores como el del automóvil, en el transcurso de una mesa de debate en Fitur Tech Destinos en la que han participado los alcaldes de los municipios que conforman la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) y que se ha centrado en los fondos Next Generation.

El alcalde de Benidorm ha ahondado en que este plan específico debería contar también con fondos europeos y enfocarse a "la renovación integral y competitiva de destinos pioneros del litoral"; es decir, "los enclaves que presentan mayores retos competitivos y necesidad de transformación estructural".

Durante su intervención, Toni Pérez ha recordado que, tal y como ha concretado el Gobierno de España, "para su reconversión, el sector turístico solo recibirá inversiones de los Next Generation por un importe de 3.400 millones de euros durante el periodo 2021-2023"; una cuantía "claramente insuficientemente". A este respecto, ha aclarado que "estos 3.400 millones son una cifra importante pero no pueden, por sí solos, reconvertir el sector turístico español" ya que esta tarea precisarían "como mínimo, de unos 20.000 millones a lo largo de un periodo de entre 5 y 10 años".

El alcalde ha incidido en que los Next Generation "pueden ser muy útiles para iniciar el camino y desarrollar algunos ‘facilitadores’ que ayuden a modernizar los modelos de negocio e implementar nuevos modelos de liderazgo, gobernanza, planificación y financiación" para "recuperar la competitividad turística". No obstante, estos fondos europeos deben completarse con un PERTE, en sintonía con lo expresado por voces autorizadas del propio sector turístico.

Asimismo, ha defendido que dentro del reparto de los fondos Next Generation reservados al turismo habría que "centrarse en los destinos que desarrollen proyectos con verdadera capacidad para transformar su oferta". Además, ha agregado que habría que "poner el foco en los grandes destinos de sol y playa, que son los que presentan mayores dificultades estructurales y retos pendientes de fondos desde hace décadas".

En este punto, y como ya anunciara la semana pasada, ha trasladado que Benidorm “seguirá luchando por obtener fondos europeos”, participando de la próxima convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibilidad con su proyecto ‘Benidorm Vision 360’, que pasó el corte técnico del Gobierno de España en la anterior convocatoria pero que quedó sin fondos.

Next Generation: oportunidad

Toni Pérez ha insistido en que los Next Generation suponen "una gran oportunidad”, pero también “un riesgo si no se aprovechan y gestionan adecuadamente”. El alcalde ha abogado por “la transparencia, honestidad y responsabilidad en la gestión de estos fondos”, aplicando “los mecanismos de control necesarios” y evitando “la politización” de los mismos. Asimismo, ha lamentado que el Gobierno de España “no haya desarrollado los mecanismos adecuados” para “viabilizar la participación del sector privado, sociedad civil, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en el diseño del plan de recuperación” anunciado.

Sigue los temas que te interesan