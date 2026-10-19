Adolfo Durán, presidente de la Asociación de Vecinos de Juan XIII, frente a la bibliotéca. Laurine Maurice

Los vecinos de Juan XXIII tendrán biblioteca después de más de 2 años cerrada: "Hay personas que no pueden estudiar en su casa"

Tras dos años y medio con la persiana echada por falta de personal, la biblioteca municipal del barrio alicantino de Juan XXIII volverá a abrir sus puertas este miércoles 21 de octubre.

La reapertura ha sido confirmada por el propio Ayuntamiento de Alicante a El Español, tras incumplirse la fecha fijada inicialmente por la Concejalía de Cultura para el pasado martes 13 de octubre.

Sin embargo, el anuncio no ha aplacado el malestar vecinal, pues el centro abrirá únicamente dos medios días a la semana, una medida que la Asociación de Vecinos tilda de "parche e insuficiente" ante las necesidades educativas y sociales del barrio.

"Promesas incumplidas"

La reapertura llega envuelta en malestar por los continuos retrasos administrativos.

Según explica el presidente de la Asociación de Vecinos de Juan XXIII, Adolfo Durán, en la última Junta de Distrito las concejalías de Cultura y de Acción Social, se comprometieron a que el espacio reabriría el martes 13 de octubre.

Sin embargo, cuando los representantes vecinales acudieron al centro acompañados por el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, se encontraron con las puertas cerradas y "sin ningún tipo de explicación oficial".

No fue hasta posteriores gestiones de la junta vecinal con Acción Social cuando se les trasladó el nuevo compromiso de Cultura para abrir este miércoles 21 de octubre por la mañana.

2 años cerrada

Según la Asociación de vecinos, el origen de este cierre prolongado reside en la falta crónica de personal técnico (auxiliares de biblioteca) y de conserjes.

Aunque en febrero se celebraron oposiciones para cubrir plazas de auxiliar, la lentitud en la gestión de las bolsas de empleo ha impedido dotar de plantilla estable a las instalaciones.

Desde Compromís, Rafa Mas califica la situación de "desidia absoluta" y recuerda que Alicante ha pasado de 13 a tan solo 8 bibliotecas municipales activas, perdiendo servicios básicos en los barrios por falta de personal.

El plan municipal contempla un horario reducido a un martes por la tarde y un miércoles por la mañana a la semana, reproduciendo el servicio parcial que existía antes del cierre definitivo.

Para la entidad vecinal, esta disponibilidad es a todas luces insuficiente para un barrio vulnerable que adolece de espacios de estudio y dinamización juvenil.

"Imagínate que tienes que estar con tres o cuatro hermanos en tu casa, en 70 u 80 metros cuadrados, y tienes que estudiar: es prácticamente imposible", enfatiza Durán.

El presidente vecinal recalca que la biblioteca no debe limitarse a la entrega o recogida de libros, sino convertirse en un motor cultural activo con cuentacuentos y actividades infantiles.

Además, lamenta el aislamiento del barrio, ya que la alternativa planteada, desplazarse a la biblioteca de Virgen del Remedio; resulta inviable para muchos vecinos.

23 de octubre

A la escasez de horario se suma la ausencia de campañas de información o dinamización por parte de la Concejalía de Cultura hacia los colegios e institutos de la zona.

Asimismo, el barrio padece carencias en otras infraestructuras comunitarias y falta de espacios climatizados como refugios climáticos en verano.

Ante este escenario, tanto Compromís Alacant como las entidades del barrio animan a la ciudadanía a sumarse a la manifestación convocada para el próximo 23 de octubre a las 11:00 horas.

En la protesta se reclamará la dotación de un bibliotecario a tiempo completo en Juan XXIII, la reapertura inmediata del resto de bibliotecas cerradas en la ciudad y la aprobación de un Plan Municipal de Salas de Estudio con horarios ampliados y cobertura de 24 horas en época de exámenes.

Otras bibliotecas

Pero el deterioro de las infraestructuras de lectura en Alicante no es una problemática exclusiva de la gestión municipal, sino que salpica también a la administración central.

Muestra de ello es la situación de la Biblioteca Pública Azorín, ubicada en el Paseíto de Ramiro y cuya titularidad ostenta el Ministerio de Cultura.

A pesar de que el proyecto de remodelación fue planificado por el Ejecutivo central hace más de 17 años, los trabajos continúan paralizados entre trabas administrativas, licencias pendientes e informes arqueológicos por entregar, y aunque ya se haya conseguido la reapertura de la sala general, los vecinos siguen reclamando muchas mejoras como la falta de libros nuevos y de apertura los fines de semana.