"Nos une un tipo de humor muy festivo": La Cubana desata su sátira sobre la locura gastronómica en Alicante

Las comedias alocadas de La Cubana vuelven a desembarcar en el Teatro Principal de Alicante. Lo hace tras ocho años desde su última visita y para presentar su nuevo espectáculo, La cuisine de ma cousine, un desternillante "melodrama culinario", con poco melo y menos drama, que interpretan 12 actores para poner el foco en la obsesión social por la gastronomía moderna.

Y la discreción no es algo que vaya con la veterana compañía, así que para anunciar su llegada han invadido la plaza de Ruperto Chapí para bailar, cantar y celebrar a los cocineros. Jordi Milán, el director y fundador de la compañía, ha desgranado las claves de una obra que retrata cómo la comida ha dejado de ser un acto cotidiano para convertirse en un espectáculo de masas.

Milán explica que "nos hemos dedicado a poner la lupa sobre esa locura gastronómica que nos ha atrapado a todos con esta cocina 'de boca pequeña'. Parece que ahora nos gusta comer muy fino y todos nos hemos convertido en entendidos sin darnos cuenta".

El director lamenta que se haya distorsionado una costumbre tan arraigada: "El hecho de comer alrededor de una mesa con la familia o los amigos es un rito fundamental. Pero lo hemos transformado casi en un artículo de lujo para impresionar a las amistades. Hoy en día parece más importante la foto, publicarlo y que sepan cuánto te ha costado que el propio disfrute de comer".

La Cubana nació como compañía en 1980 y a lo largo de sus 46 años de trayectoria ha mantenido un vínculo entrañable con la ciudad de Alicante a la que ha traído sus grandes éxitos. Milán ha rememorado sus raíces familiares en la zona, con su madre nacida cerca de Almansa y familia extendida en Villena y Elda, por la que tiene una enorme sintonía con los escenarios alicantinos.

"Aquí nos sentimos siempre en casa, hay una complicidad especial y la gente nos entiende a la perfección", ha destacado el director. "Siempre lo decimos: si no fuéramos catalanes, seríamos valencianos. Nos une un tipo de humor muy fallero, festivo, donde nos gusta la exageración y el teatro de cercanía".

Reírse de uno mismo

Preguntado por cómo encajan los profesionales de la restauración esta parodia, Milán ha aclarado que la intención no es herir, sino reflejar la condición humana. De hecho, recordó que reputados chefs con tres estrellas Michelin ya han disfrutado y reído con el espectáculo.

"Poderte reír de ti mismo es una de las cosas más sanas que existen. Si te ríes de ti mismo, estás vacunado y te puedes reír de todo lo demás". No obstante, ha matizado entre risas el comportamiento del espectador: "A nadie le gusta verse retratado directamente, pero a la gente le encanta ver retratada a su suegra, a su cuñado o a su vecino".

El hilo conductor de La cuisine de ma cousine gira en torno a Brigitte Raventós, una famosa chef catalana nacida en París y creadora de la llamada "cocina de los sentimientos". El personaje guarda una estrecha vinculación de 32 años con Alicante, al estar casada con el alicantino Fernando García y pasar sus veranos en la zona, lo que le ha valido ser nombrada hija adoptiva por el alcalde Luis Barcala.

Como agradecimiento a la ciudad, la protagonista decide impartir en Alicante la previa de su gran masterclass internacional antes de llevarla a Nueva York o Dubái. Como es habitual en la compañía, la ciudad y el propio público se convierten en ingredientes fundamentales de la función: "Nosotros nos inspiramos en la gente que se sienta en el patio de butacas; ellos son los verdaderos guionistas y protagonistas".

Fechas, funciones y entradas

El espectáculo, de gran formato y cantado y hablado íntegramente en castellano, ofrece 14 funciones repartidas a lo largo de dos semanas en el Teatro Principal de Alicante.

Duración: Aproximadamente 2 horas.

Horarios: Funciones vespertinas a las 20:00 h, dobles pases los viernes y sábados a las 17:00 h y 21:00 h, y pases dominicales a las 18:00 h.

Precios: Entradas entre 35 y 48 euros.

Tras su estancia en Alicante, la gira continuará por diversas localidades de la Comunitat Valenciana, entre ellas Altea, Calp, Villena, Elche, Alcoy o Torrevieja. Y ya en junio de 2027 culminan en el Teatro Olympia de Valencia.