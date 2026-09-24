Un grafiti en un contenedor de Alicante E.E

Alicante intensifica su presión sobre los pisos turísticos con 57 expedientes abiertos y nueve clausuras en 2026

El Ayuntamiento de Alicante ha abierto este año 57 expedientes de investigación contra viviendas de uso turístico (VUT), de los que 26 han derivado en procedimientos sancionadores y nueve han concluido con la suspensión cautelar de la actividad.

Estas cifras, ofrecidas este jueves en el Pleno por el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, reflejan los primeros resultados de la asunción de competencias sancionadoras por parte del Consistorio, efectiva desde febrero, y se suman al bloqueo total de nuevas licencias mediante la moratoria vigente.

Un giro de tuerca

La estrategia del equipo de Gobierno, que ha calificado de "medidas contundentes", combina tres frentes de actuación: la inspección y sanción directa, la paralización de nuevas autorizaciones y la aprobación inminente de una normativa definitiva.

Peral ha avanzado que "antes de final de año aprobaremos la nueva regulación de la actividad turística", una norma que busca "ordenar y regular" un sector que, hasta ahora, operaba en un marco menos restrictivo.

La moratoria, acordada inicialmente en diciembre de 2024 para viviendas en edificios residenciales y ampliada en julio de 2025 a bloques de apartamentos, pensiones y albergues, ha logrado detener en seco la expansión de nuevas plazas. Desde su entrada en vigor, el Ayuntamiento ha denegado la totalidad de los certificados de compatibilidad urbanística solicitados para VUT.

El desglose de los expedientes

De los 57 casos investigados, el estado actual de la tramitación es el siguiente:

- 4 procedimientos sancionadores incoados, todos por infracciones muy graves.

- 7 procedimientos pendientes de incoar (6 muy graves y 1 grave).

- 8 expedientes ya cerrados.

- 9 suspensiones de actividad ejecutadas hasta la fecha.

Los expedientes muy graves, que requieren un plazo mínimo de seis meses de instrucción, están aún en tramitación. Sin embargo, el Consistorio avisa de que darán lugar "a corto plazo" a sanciones ejemplares, que según el marco de la Generalitat pueden alcanzar los 600.000 euros.

Regulación definitiva

La pieza clave de esta ofensiva es la Modificación Puntual nº 52 del PGOU, aprobada inicialmente en diciembre de 2025 y que espera su aprobación definitiva antes de que termine 2026. Esta normativa establece:

- Un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante.

- La prohibición de nuevas plazas en zonas ya saturadas (aquellas que superan dicho índice), con excepciones solo para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

- La vedación del uso turístico en plantas bajas de las principales vías comerciales.

- La exigencia de acceso independiente para alojamientos en edificios residenciales.

Para hacerla efectiva, el Ayuntamiento ya está desplegando el "Plan Mensual de Inspecciones", que será la herramienta definitiva de control una vez entre en vigor la nueva ordenación.

Cronología de la ofensiva

- Diciembre 2024: Pleno acuerda la moratoria de licencias para VUT en edificios residenciales (2 años).

- Julio 2025: Ampliación de la moratoria a bloques de apartamentos, pensiones y albergues.

- Diciembre 2025: Aprobación inicial de la Modificación Puntual nº 52 del PGOU.

- Enero 2026: Adhesión al convenio con la Generalitat para asumir competencias sancionadoras.

- Febrero 2026: El Ayuntamiento comienza a incoar y resolver expedientes.

- Septiembre 2026: Balance de 57 expedientes, 26 sancionadores y 9 clausuras.