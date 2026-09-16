Alicante lanza su revolución residencial: pisos de alquiler asequible a 500 euros sin esperar al nuevo Plan General

El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha una ofensiva urbanística para dar respuesta inmediata a la falta de oferta residencial en el municipio. Aunque el nuevo Plan General Estructural dibuja la creación de unas 45.000 viviendas en un horizonte de 15 años, el equipo de gobierno ha decidido no esperar a su aprobación definitiva y ya se encuentra tramitando las primeras 10.000 viviendas en diferentes sectores de la ciudad.

La gran novedad en este despliegue radica en el impulso de una fórmula pionera: la creación de un parque de viviendas de alquiler asequible bajo el formato de dotación de infraestructuras residenciales públicas. El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, pone el foco en la urgencia social de este proyecto ante la escalada constante de las rentas en el mercado privado.

"La vivienda es un tema muy sensible y cualquiera de nosotros tiene alguien cerca que está viviendo el problema de los alquileres", cuenta el edil a EL ESPAÑOL al argumentar la necesidad de intervenir con suelo público. Frente a las cifras actuales del mercado donde se exigen unos "1.000 euros por un alquiler", Peral se ha fijado como meta ofrecer alternativas de calidad con precios que se sitúen entre los "500 y 600 euros".

Para dar forma a esta red de alquiler asequible, los servicios técnicos municipales ya han localizado y seleccionado un total de 10 parcelas de propiedad municipal distribuidas en zonas clave. Entre los suelos elegidos destaca, por ejemplo, una parcela ubicada en el PAU 5, situada junto a la futura zona deportiva del sector.

El plan del Ayuntamiento no pasa por esperar a la tramitación conjunta de todo el suelo, sino por sacar a licitación un primer lote inminente que resulte atractivo para el sector privado. "Vamos a iniciar la tramitación de dos, tres o cuatro parcelas para que los promotores puedan presentarse y construir estas promociones dedicadas exclusivamente al alquiler asequible", avanza Peral mientras recalca esa voluntad de que esto sea efectivo.

Respecto a los plazos reales para que estas viviendas estén disponibles, el responsable de Urbanismo precisa que la edificación requiere unos tiempos técnicos tasados que incluyen la redacción de proyectos y la ejecución de las obras. Una vez aprobada la licitación, el horizonte de construcción se situará en "no menos de dos años", si bien Peral sostiene que "cuanto antes empecemos, antes llegarán las soluciones a los ciudadanos".

Esta estrategia complementa el paquete de desarrollos urbanísticos reactivados a finales de agosto en barrios como Nueva Albufereta, Lomas de Garbinet, PAU 2-La Torreta, Vistahermosa-Juncaret (PAU 3), Pino y Ruaya y el Parque Central. En conjunto, estos sectores suman las diez mil viviendas, en las que asegura que se han reservado importantes porcentajes para vivienda de protección pública y zonas verdes.