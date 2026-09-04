Alicante abre al público la documentación del nuevo Plan General de Urbanismo

El concejal de Urbanismo, Antonio peral, junto al Plan General de Urbanismo. Ayuntamiento de Alicante.

El Ayuntamiento de Alicante ha puesto a disposición de los ciudadanos la documentación completa del Plan General Estructural (PGE), el instrumento urbanístico más relevante de las últimas cuatro décadas.

El borrador, el documento inicial estratégico y los planos principales están expuestos en la planta baja de la concejalía de Urbanismo, en la Plaza del Ayuntamiento, 5.

La iniciativa busca garantizar el acceso universal a la información, especialmente para quienes no utilizan habitualmente los canales digitales.

“Toda la información está también disponible en formato digital, pero queremos asegurarnos de que todos los interesados, incluso los que no se manejan en el entorno online, pueden acceder a ella”, explica el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

Un plan “histórico” para la ciudad

El PGE, aprobado inicialmente por el Gobierno local y actualmente en fase de evaluación ambiental autonómica, define el modelo de ciudad para los próximos años.

Según Peral, el plan “sienta las bases legales y urbanísticas para una ciudad mediterránea, más verde y que mira al mar”, con mejoras en movilidad, dotaciones, vivienda e infraestructuras que impulsen la diversificación económica.

El edil subraya que se trata de un proyecto “de todos y para todos”, por lo que la administración municipal considera prioritario que los alicantinos puedan consultar directamente los documentos y planos que recogen las actuaciones previstas.

Consulta presencial y online

Además de la exposición física, la documentación del PGE puede consultarse en las webs municipales alicante.es y alicanteunplancontigo.es.

En esta última se encuentran dosieres temáticos sobre infraestructura verde, movilidad, dotaciones, regeneración urbana, vivienda y desarrollo económico, así como los estudios previos y los resultados de los procesos de participación ya realizados.

El consistorio mantendrá activo el proceso de participación ciudadana mediante sesiones informativas, encuentros por barrios y partidas rurales, mesas con agentes sociales y económicos, y la publicación de materiales explicativos, complementando así la consulta formal y reglada del plan.