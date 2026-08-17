'Alicante Entiende' asegura que Miguel fue atacado mortalmente tras ligar con su agresor en Playa de San Juan

La asociación LGTBI 'Alicante Entiende' asegura que Miguel, el joven de 27 años que murió a causa de una agresión en Playa de San Juan, fue atacado después de intentar ligar con otro chico de 22 años el pasado 14 de agosto.

Desde el colectivo exigen que se investigue la posible motivación homófoba del crimen. La organización exige que la justicia considere este componente homófobo como un agravante, a pesar de que la intención inicial no fuera el homicidio

Según afirman en un comunicado, la víctima recibió "una respuesta brutal ante un acercamiento afectivo entre dos hombres" que acabó con lesiones que le causaron la muerte en el hospital.

"Ante unos hechos así, nos preocupa profundamente que la posible motivación homófoba no sea reconocida como tal y que la orientación sexual de la víctima y las circunstancias de la agresión no reciban la consideración que merecen", indican.

"Desde los colectivos LGTBI exigimos que los delitos de odio por orientación sexual sean investigados y juzgados con todas las garantías, que se esclarezcan las verdaderas motivaciones del crimen y que la homofobia no quede invisibilizada ni normalizada", sostienen desde la asociación alicantina.

Por su parte, el coordinador de la plataforma, José Ramón Samper, señala a este diario que están organizando una concentración oficial frente a los juzgados de Benalúa en memoria del joven fallecido y para denunciar la violencia que siguen sufriendo las personas del colectivo

"Nosotros lo que queremos es hacer hincapié en que el motivo inicial de la agresión o de la pelea entre los dos chicos fue porque uno de ellos intentó ligar con el otro . Obviamente, no es ningún motivo que si alguien quiere ligar contigo te lleves a hostias, lógicamente, y mucho menos hasta el punto de lo que ha pasado . Aunque entendemos que ha sido involuntario, la pelea fue intensa", sostiene.

"Si tú no quieres que alguien ligue contigo, simplemente le dices: 'Mira, no, lo siento', pero eso nunca es motivo para agredir a otro . Este componente homófobo está ahí presente y lo que queremos nosotros es hacer hincapié en que se tenga en cuenta y sea un agravante a la hora de valorar o de enjuiciar el caso", reivindica Samper.