Giro de 180 grados en las Hogueras de Alicante: solo habrá un racó por comisión

Las Hogueras de Alicante de 2026 han sido las más polémicas en décadas y el Ayuntamiento ha tomado nota. Da un giro de 180 grados respecto a la ampliación de racons que podía tener cada comisión y lo limita a uno por comisión.

En una asamblea extraordinaria de la Federació la concejala de Fiestas Cristina Cutanda ha explicado que esta medida entrará en vigor en 2027. El siguiente punto es cómo se compensará económicamente a las agrupaciones para que puedan organizar los actos.

La solución llega con nuevos espacios de ocio de concesión pública municipal que se distribuirán por distintos puntos de la ciudad con una programación controlada en cuanto a horarios, seguridad, limpieza y convivencia.

La actividad económica que generen estos nuevos espacios, de acuerdo a un estudio que ha desgranado la concejala, sufragaría distintos costes de la Fiesta y aumentaría en 185.000 euros la cuantía de la subvención municipal destinada a las comisiones, hasta llegar a 1.095.900 euros. En la actualidad es de 820.900 euros, y se vería incrementada en un 22,54 %.

Cutanda ha recalcado que "este nuevo modelo de racó nace con la intención de que las normas ayuden a proteger una fiesta que se encamina hacia su centenario", en referencia a las celebraciones de 2028.

"Se trata de potenciar unas Hogueras que sean compatibles con la convivencia y el descanso vecinal", ha destacado en su intervención. Este año las comisiones y barracas podían tener sus verbenas activas a todo volumen hasta las 4:30 de la madrugada.

Y por eso ha añadido que "se quiere que esos nuevos espacios funcionen de una manera ordenada, segura, transparente y compatible con la convivencia. No se trata de suprimir ese modelo consolidado a través de los años. Sí, sustituirlo por otro, adaptándolo a los días de fiesta y respetando los actos centrales de las Hogueras".

Los números son la clave de esta nueva apuesta. De hecho, ha afirmado que "este decreto busca que el ocio también financie la Fiesta". Ha seguido explicando que "hasta ahora, una parte de los recursos municipales se destinaban a asumir determinados gastos vinculados a las propias celebraciones".

Un punto que el presidente de la Federació, David Olivares, echaba en cara tanto al Ayuntamiento como a entidades privadas a lo largo de este año. Entre sus declaraciones afirmaba que "recibimos la mitad de dinero que hace 20 años", un punto que el Gobierno municipal negaba, y que bares y restaurantes deberían plantearse "ayudar mucho más" por los ingresos que generan durante la semana festera.

Javier Galdeano, presidente de Alroa, señala que "compartimos la posición del Ayuntamiento en cuanto a que la fórmula de que cada hoguera tenga su racó como se hacía tradicionalmente y que los espacios alternativos se puedan disfrutar para los turistas y alicantinos". Eso sí, pide que "sea el propio Ayuntamiento quien los gestione y que eso no sea una subasta entre particulares como hasta ahora".

El responsable del ocio nocturno plantea la posibilidad de que se abra "algún formato mixto en el que la gestión de las empresas entre en la explotación" ya que eso "sería estupendo". De hecho, Alroa sugiere que al igual que en Carnaval y Nochevieja, que haya un racó solidario que se destine su recaudación a ONG. "Hace mucho tiempo que reclamábamos esta vuelta al pasado y compartimos ese sentir con las propias autoridades municipales", concluye.

La propuesta del Ayuntamiento, como ha detallado Cutanda a las comisiones, pretende que los ingresos de los nuevos espacios sirvan para "sufragar gastos de la fiesta como mascletás, castillos, Palmera y servicios protocolarios, y que los recursos municipales que se liberen se destinen a algo que todos compartimos, las Hogueras".

Centro y barrios

Uno de los puntos más significativos de la nueva política municipal es que "no se pretende que el lugar que ocupa una hoguera en la ciudad determine las oportunidades económicas que tiene para financiar su Fiesta". Así alude a las diferencias en ingresos que pueden generar las que están en el centro y han podido tener este año hasta tres racons frente a las de barrios con menos afluencia.

La concejala lo ha subrayado remarcando que "el decreto pretende reducir un agravio comparativo que se había generado entre las hogueras del centro y de los barrios. Tenemos hogueras extraordinarias en el centro, pero también en los barrios. Y somos conscientes del esfuerzo que hacen las comisiones pequeñas y medianas para sacar adelante sus hogueras. Así, cada una de las comisiones deberá elegir cuál, de entre los racós instalados en 2026, quiere mantener".