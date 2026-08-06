El Ayuntamiento de Alicante ordena "restaurar la legalidad" de la planta extra de la Cámara de Comercio en Panoramis

El Ayuntamiento de Alicante ha ordenado "restaurar la legalidad" de la planta ilegal de las oficinas de la Cámara de Comercio de Alicante en Panoramis.

La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante concede licencia de obra mayor a Digital Corner S.L. para modificación y ampliación del edificio.

Y establece una serie de condiciones entre las que se encuentra la restauración en seis meses la legalidad infringida al generar una planta más en algunas salas de los antiguos multicines por no resultar legalizable y desmontar y adaptar la terraza en la zona común del Restaurante Dársena al estado reformado del proyecto presentado para cumplir con los parámetros urbanísticos de la ocupación máxima permitida.

Concretamente, se establece que en virtud de la normativa autonómica "se ha de proceder a la restauración de la legalidad infringida por los cesionarios del uso de los locales que han construido y utilizado una planta de más intermedia, generando una segunda planta, en el espacio de algunas salas de los antiguos multicines por no resultar la misma legalizable por suponer un incumplimiento del número máximo de plantas permitidas y un exceso de la edificabilidad máxima permitida que con las obras de ampliación y modificación aquí autorizadas se ha visto agotada", han apuntado en un comunicado.

También se determina en la condición cuarta respecto a la terraza habilitada por uno en el recibidor principal que "ha de proceder al desmontaje de las instalaciones y bienes muebles existentes con destino de uso privativo que ocupan la zona común de libre circulación y adaptarse al estado reformado del proyecto presentado con el objeto de cumplir con el parámetro urbanístico de la ocupación máxima permitida".

El decreto especifica además que no se permite, sin autorización previa municipal y de la Autoridad Portuaria, la ocupación de los espacios abiertos y zonas comunes de circulación o su modificación definidos en el estado reformado del proyecto pues ello conlleva la alteración de los parámetros urbanísticos de edificabilidad y en algunos casos los de ocupación.

Documentación a aportar

Una vez concedida la licencia de obra mayor y antes de comenzar las obras de reforma y adaptación a la legalidad urbanística deberá presentarse ante el Ayuntamiento el proyecto de ejecución de la edificación, firmado y visado, junto a una declaración responsable de que "no introduce modificaciones que supongan la realización de un proyecto diferente al inicialmente autorizado, indicando en su caso, las variaciones de detalle que se hubieran incorporado".

En este caso, el Ayuntamiento dispondrá de 30 días para verificar dichas circunstancias, transcurridos los cuales se entenderá que no existe inconveniente alguno para el inicio de las obras, sin perjuicio de la posterior facultad de inspección, supervisión y control municipal y sin perjuicio de la obligación de demoler, sin derecho a indemnización, aquello que se ejecute y que no se adecúe al proyecto presentado validado por los informes técnicos municipales.

Además se solicitan otros documentos relacionados como el anexo de acometidas de servicios públicos, el estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos y plan de gestión de residuos, así como el certificado de eficiencia energética.