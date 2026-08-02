Detenida una conductora que iba a velocidad en sentido contrario y que mordió a un policía en Alicante

Una conductora ha sido detenida en Pilar de la Horadada (Alicante) después de ser interceptada cuando circulaba a gran velocidad en sentido contrario y mordió en el brazo a uno de los policías locales cuando le querían someter a una prueba de alcoholemia.



Según la policía municipal, este incidente ocurrió durante la madrugada del pasado jueves cuando una patrulla paró a la conductora por poner en grave riesgo la seguridad vial y trató de hacerle el test de detección de alcohol y drogas.



La mujer mostró una actitud violenta y agredió a los policías locales, a uno de los cuales mordió en el brazo, por lo que quedó arrestada por los supuestos delitos de conducción temeraria, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, desobediencia grave y atentado contra agentes de la autoridad.