La Federació de Fogueres aprueba el cierre económico con un saldo positivo de 2.000 euros

La asamblea de la Federació de les Fogueres de Sant Joan ha dado luz verde al cierre de cuentas del ejercicio 2025-2026 con 134 votos a favor, 33 abstenciones y 6 en contra, en una reunión marcada por el balance de un año que el presidente, David Olivares, definió como “muy trabajado y muy sufrido”.

Antes de detallar las cuentas, Olivares ha querido insistir en una de las principales reclamaciones de la entidad: la necesidad de cambiar el actual sistema de subvenciones. “Sólo nos quejamos de la manera de recibirlas porque la fórmula actual es inviable; por eso queremos plantear al Ayuntamiento otros modelos que ya se aplican en otros lugares”, ha señalado.

Por su parte, la vicepresidenta del área de Economía, María Ribelles, ha subrayado que la federación ha incrementado sus ingresos en distintas partidas, con especial peso de los patrocinios. “Sin su apoyo no sería posible todo lo que hacemos, pero no se trata de gastar menos, sino de optimizar mejor los recursos. Vamos por buen camino y seguiremos trabajando; el compromiso es claro y creo que incluso podemos hacerlo mejor”, ha afirmado.

Entre las partidas recogidas en las cuentas aprobadas figuran también gastos asumidos directamente por la federación, como la gestión de las comidas de los jurados, la del día de Sant Joan, la sonorización de las mascletàs de Luceros y la de los desfiles de Ofrenda y Entrada de Bandas. Ribelles ha explicado que se trataba de desembolsos imprevistos que se asumieron “por necesidad” y ha destacado que el ejercicio se ha cerrado con un saldo positivo de 2.000 euros.

Mesas de trabajo

Durante la sesión, Olivares ha avanzado que en septiembre arrancarán las distintas mesas de trabajo, en las que se elaborarán propuestas de modificación de las ordenanzas en asuntos clave como la seguridad y la organización.

“Vamos a trabajar por el bien común de la fiesta y siempre con sentido común”, ha defendido el presidente, que también ha recordado que ya han comenzado los contactos con las comisiones afectadas por la reestructuración de distritos.

Hoguera y barraca ejemplares

La asamblea también ha servido para escoger las fogueres y la barraca ejemplares de este ejercicio. En categoría infantil, el reconocimiento ha recaído en la hoguera Ángeles Felipe Bergé; en la adulta, en la hoguera Barrio José Antonio; y como barraca ejemplar ha sido elegida Foc i Festa.