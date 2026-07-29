La 'maldición' de los candidatos socialistas de Alicante: 28 años de un PSOE sin liderazgos y solo un gobierno rehén de sus socios

Desde 1999, el Partido Socialista de Alicante ha presentado ocho candidatos distintos a la Alcaldía de la capital sin lograr construir una alternativa sólida y duradera al PP de Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo o Luis Barcala. En ese más de un cuarto de siglo, solo Gabriel Echávarri logró gobernar la ciudad, y lo hizo entre 2015 y 2018 gracias a un pacto de gobierno con Compromís y Esquerra Unida que le mantuvo rehén de sus compromisos, a pesar de haber obtenido el peor porcentaje de votos de toda la serie histórica socialista en la ciudad (20,2%).

La crónica de los sucesivos descalabros empezó con José Antonio Pina, quien en 1999 se quedó en el 36,8% de los votos, una cifra que le alejó de la victoria pero que marcaría el techo electoral del PSOE durante casi una década. Le sucedió Blas Bernal en 2003, que con un 38,3% mejoró ligeramente el resultado pero se quedó a las puertas de arrebatar la alcaldía al PP.

El mejor resultado de la serie llegó en 2007 con Etelvina Andreu, quien alcanzó el 41,33%, el techo más alto del socialismo alicantino en las últimas tres décadas, pero que tampoco fue suficiente para desbancar al PP del gobierno municipal. Andreu había sido subdelegada del Gobierno en Alicante y el poder atesorado en la representación de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y su duro carácter consiguieron imponerse en un partido roto en varios sectores. No obstante, nada más perder las elecciones dejó la portavocía municipal para irse a Madrid, dejando huérfanos a todos sus votantes y simpatizantes. Comenzaba otra travesía del desierto para el partido en la ciudad.

En 2011, los pésimos resultados del PSOE en toda España debido a la incapacidad de Zapatero para gestionar la crisis económica le pasaron factura a Elena Martín (que venía de ser la número tres del PSPV), quien solo logró el 25% de los votos. Fue el peor resultado de la etapa hasta entonces, reflejo de un desgaste acumulado y de una pérdida de credibilidad que el partido no supo atajar.

El resurgir llegó en 2015 con Gabriel Echávarri, quien apoyado por la minoría mayoritaria del exsenador Ángel Franco, logró la alcaldía gracias a un pacto tripartito con Compromís y Esquerra Unida. Su mandato, sin embargo, duró solo dos años. Una sucesión de crisis internas con sus socios y un asunto judicial relacionado con unas promociones al comercio obligaron a su dimisión en 2018, dejando una herida abierta en el partido. Gracias a una moción de censura el actual alcalde popular, Luis Barcala, se hizo con la Alcaldía reeditado sendas victorias posteriores en las urnas.

Tras la experiencia truncada de Echávarri, el PSPV-PSOE apostó por nombres impuestos desde la dirección "de país" (autonómica). En 2019, Paco Sanguino, director del Teatro Principal y cercano a Ximo Puig, logró el 27,6% de los votos, una cifra que reflejaba tanto la erosión del PP como la incapacidad socialista para capitalizar el desgaste del gobierno popular.

En 2023, Ana Barceló, exalcaldesa de Sax y exconsellera de Sanidad, se quedó en el 26,2% y 8 concejales, mientras Luis Barcala, del PP, retenía la alcaldía con 14 ediles gracias a un resultado del 40,7% que consolidaba el dominio popular en la capital.

Tras más de un año de crisis orgánicas, la gestora que dirige la agrupación local desde mayo de 2025, presidida por el eldense José Antonio Amat, ha sido la fórmula elegida para pacificar internamente al partido y evitar una confrontación abierta en la elección del siguiente secretario general. La renuncia de Ana Barceló a repetir candidatura la semana pasada cerró el debate interno y abrió la puerta a la designación directa de Trini Amorós, actual portavoz adjunta en el Ayuntamiento y concejala desde 2019, como nueva candidata para 2027.

Al menos esa ha sido la orden de la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra, Diana Morant: una designación sin primarias y con la agrupación en manos de una gestora. Pero eso es algo que reabre el debate sobre la democracia interna del PSOE alicantino. En el ambiente está la posibilidad de una rebelión que obligue a convocar primarias, lo que podría debilitar aún más la imagen del partido. Incluso podría hacer que muchos militantes no quieran hacer campaña por su partido.

El contexto de gestora no es nuevo en la historia reciente del PSOE alicantino. Desde mediados de 2025, la agrupación local ha estado dirigida por una comisión gestora nombrada por la dirección federal tras la dimisión del entonces secretario general local, Miguel Millana, reflejo de una crisis orgánica que se extendió durante más de un año. Esta situación ha permitido a la dirección regional mantener un control férreo sobre la designación de candidatos, pero también ha alimentado la percepción de que el partido local carece de una base sólida y de liderazgos propios.

La elección de Amorós confirma la octava candidata distinta en ocho municipales consecutivas, un dato que refuerza la tesis de la falta de continuidad y de proyecto propio arraigado en el electorado alicantino. A diferencia del PP, que ha consolidado liderazgos estables y ha mantenido una línea de continuidad en sus candidatos, el PSOE ha convertido la alcaldía en un carrusel de nombres sin una estrategia clara ni un discurso propio que conecte con sectores más amplios del electorado.

El debate sobre si la dirección regional puede imponer lista sin primarias con una gestora al frente es clave para entender la salud interna del partido. Aunque las bases federales permiten excepciones al proceso de primarias en ciertos casos, la situación de gestora en Alicante ha sido interpretada por la dirección regional como una oportunidad para evitar una confrontación interna y designar directamente a la candidata. Sin embargo, esta decisión ha sido criticada por sectores internos que reclaman un proceso abierto y democrático, lo que podría debilitar aún más la imagen del partido.