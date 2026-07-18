Luis Barcala optará a la reelección como alcalde en 2027 para entregarse "a fondo y seguir mejorando Alicante"

El alcalde de Alicante y candidato a la reelección por tercera vez, Luis Barcala, ha afirmado este sábado tras ser proclamado por el PP como alcaldable que se entregará "a fondo para seguir mejorando" la ciudad y ha expresado su "ilusión por poner a Alicante en el lugar que se merece y donde siempre ha debido estar".



Barcala ha resaltado en su intervención en el acto de proclamación de los candidatos del PP a las capitales de provincia para las elecciones municipales de mayo de 2027, celebrado en Santiago de Compostela, "el avance que ha experimentado la ciudad en estos últimos ocho años".



El alcalde se ha comprometido a "seguir transformando la ciudad, seguir respondiendo a todas esas políticas que el Partido Popular aplica y que dan resultado, y seguir generando riqueza y empleo".

Ha recordado su llegada a la Alcaldía de Alicante hace ocho años, tras retirar a un tripartito de izquierdas "que pasó sin pena ni gloria por la ciudad pero que le hizo mucho daño", y ha defendido que desde entonces gobiernan "con la responsabilidad" que los alicantinos les han entregado y atienden las necesidades de la ciudad.



"Hoy Alicante es mucho mejor, sin ningún género de dudas, ha avanzado muchísimo más y se ha transformado en el buen camino", ha subrayado Barcala, quien ha mostrado su firme compromiso a "contribuir a la victoria del Partido Popular, a seguir gobernando en Alicante, en la Comunitat Valenciana y a alcanzar el Gobierno en España".



Barcala, quien ya encabezó la candidatura del PP por Alicante en 2019 y 2023 y volverá a hacerlo en 2027, ya mostró este viernes, tras su designación como candidato por el Comité Electoral Nacional, su agradecimiento por el apoyo de la dirección nacional del PP y de Alberto Núñez Feijóo.

Conviene recordar que su candidatura, además, ya fue confirmada el pasado mes de junio por el secretario general de la formación, Miguel Tellado, en su visita a Alicante por las Hogueras.

22% de renovación

El acto de este sábado ha servido para renovar 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna, mientras se mantendrán los 30 que son alcaldes. Esto significa que solo habrá un 22% de renovación.

El listado de todos los candidatos que optarán a la alcaldía de las capitales de provincia fue adelantado este viernes por el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, quien anunció tras la reunión del organismo la aprobación de las listas.

De un total de 50 candidatos populares, 21 son mujeres, entre ellas Catalá y Carrasco, quienes gobiernan desde 2023 y junto a Vox, mientras Barcala lo hace en solitario desde 2018.

Las "caras nuevas" en el PP llegan en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.

También en Murcia, ya que la candidata será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que está en el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, que fue el candidato en 2023.