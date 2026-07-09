Detienen a cuatro hombres con fusiles AK47 tras una espectacular persecución de noche en Alicante

Una larga y violenta persecución por las carreteras de la provincia de Alicante y la Región de Murcia termina con cuatro hombres arrestados. En el vehículo los agentes de la Policía Nacional encontraron ocho fusiles AK47, cuya procedencia se sospecha que venga de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La alarma saltó por la noche cuando unos agentes se encontraron en la autovía que conecta Alicante y Elche con un automóvil que se desplazaba vertiginosamente realizando maniobras muy peligrosas.

Los agentes del Grupo de Crimen Organizado de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante empezaron a seguirlo en un primer momento de forma discreta. Pero cuando el acusado se dio cuenta aumentó aún más su agresividad en la conducción e inició la huida.

Es ahí cuando los agentes se embarcan en una peligrosa persecución que se extendió a lo largo de distintas carreteras de la provincia de Alicante. A lo largo de la misma contaron con el apoyo policial en los tramos por los que el vehículo se desplazaba tratando de preservar en todo momento la seguridad del resto de usuarios de la vía.

Un objetivo que fue muy complicado porque el conductor del vehículo llegó a embestir violentamente algunos de los vehículos policiales para evitar su detención. La prueba de la peligrosidad es que la persecución se producía a velocidades superiores a los 150 kilómetros por hora y que estuvieron en grave peligro la vida de los agentes por la virulencia de las embestidas.

Uno de esos choques logró sacar de la carretera uno de los vehículos policiales que sufrió considerables daños materiales que imposibilitaron que continuara con la persecución.

Finalmente, los agentes del Grupo de Crimen Organizado de Alicante, consiguieron dar caza al vehículo cuando ya se encontraba en la provincia de Murcia, tras ser embestidos nuevamente por el conductor, quien perdió posteriormente el control del automóvil, saliéndose de la calzada e impactando contra una zona de cultivos, tras lo que emprendió la huida a pie, abandonando el vehículo siniestrado en el lugar, no pudiendo ser alcanzado en esos momentos por los agentes.

En el interior del automóvil, se localizaron ocho fusiles automáticos del modelo Kalashnikov/AK 47, con sus correspondientes cargadores, tratándose de armamento considerado como armas de guerra.

Las posteriores gestiones de investigación permitieron identificar, localizar y detener a cuatro personas en Alicante ciudad y Sant Vicent del Raspeig, como presuntas responsables de los hechos. Los arrestados contaban con antecedentes policiales por delitos de carácter grave, circunstancia que refuerza la relevancia de la rápida actuación policial desarrollada.

Uno de los detenidos tras la persecución en coche. Policía Nacional

La incautación de este tipo de armamento reviste una especial trascendencia para la seguridad ciudadana, al tratarse de armas habitualmente vinculadas a actividades propias del Crimen Organizado y a la comisión de delitos de extrema gravedad, como homicidios o tráfico de drogas en el seno de las organizaciones criminales. La retirada de estas armas del mercado ilícito supone un importante golpe contra el crimen organizado y evita su posible utilización en hechos violentos de gran impacto social.

Los detenidos de nacionalidad española, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.