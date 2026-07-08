El despliegue especial de seguridad que protege Tabarca frente al aluvión de turistas este verano en Alicante

El concejal de seguridad, el subdelegado de Gobierno y el coronel de la Guardia Civil en el embarcadero de Tabarca. M. H.

¿Cómo se consigue que la isla habitada más pequeña de España siga siendo el paraíso de las vacaciones? La Guardia Civil pone el foco en el control de la navegación recreativa, especialmente en el uso de motos de agua, para garantizar la convivencia en el litoral.

Esta es una de las prioridades que marcan sobre el plan de seguridad para el verano en Tabarca. El coronel Francisco Poyato, jefe de la Comandancia de Alicante, señala que "analizamos cómo van discurriendo las temporadas pasadas y vamos procurando adaptarnos a los nuevos tipos de incidencias".

Poyato ha sido tajante respecto a las prioridades para este año tras el balance de 2025. "El año pasado las incidencias más importantes las tuvimos en el ámbito de la navegación de recreo, fundamentalmente en el empleo de motos náuticas", ha revelado el coronel.

El mando de la Guardia Civil ha subrayado que se incidirá en que estos vehículos "respeten las zonas por las que pueden navegar y que lleven toda la documentación que tienen que portar en regla". El objetivo es evitar que se invadan las áreas reservadas a los bañistas.

"Se trata de generar unas condiciones de equilibrio entre aquellas personas que quieren disfrutar de una actividad de ocio como es la navegación con motos náuticas y aquellas que quieren disfrutar del entorno marino en condiciones más tranquilas de baño", ha defendido Poyato.

La isla de Tabarca ha sido el escenario este miércoles de la presentación del dispositivo especial de seguridad para la temporada estival. Un despliegue que busca equilibrar la llegada de miles de visitantes con la protección de un ecosistema único.

Hasta cinco mil visitantes al día

Poyato destaca que esta campaña se realiza de forma sistemática desde 2015. "Nuestro objetivo es garantizar que las actividades o la visita de toda esta población turística sea con orden y con seguridad, también con respecto a este entorno medioambiental", señala.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, enfatiza el valor estratégico de la isla. "Tabarca es un espacio de enorme valor ambiental, histórico y turístico que recibe miles de visitantes, lo que hace necesario un dispositivo específico que permita compatibilizar el disfrute con la conservación del patrimonio natural", ha afirmado.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, Julio Calero, ha puesto cifras al reto que supone gestionar la isla. Con apenas 65 residentes censados, Tabarca llega a recibir hasta 5.000 visitantes en un solo día de fin de semana de verano.

"La presencia de la Guardia Civil es histórica en la isla más pequeña habitada de España", ha recordado Calero. El dispositivo municipal cuenta con 10 agentes de la Policía Local y el apoyo de bomberos del SPEIS, además de un nuevo vehículo eléctrico para el servicio en la isla.

Vigilancia integral: por tierra, mar y aire

Antonio Darder, jefe de operaciones de la Guardia Civil, ha detallado que el plan está enmarcado en la Operación Verano 2026, que se extiende hasta el 15 de septiembre. Darder ha subrayado que buscan que Tabarca "tenga el mismo nivel de servicio que cualquier otro punto de la provincia como Altea o Torrevieja".

La Policía Local y la Guardia Civil en la presentación del plan de seguridad en Tabarca. M. H.

La operación moviliza a diversas especialidades del cuerpo. Darder ha explicado que la seguridad marítima es clave debido a que el espacio para fondear es limitado por la protección de la reserva. "Controlar las embarcaciones de recreo y motos de agua es fundamental para la seguridad", ha puntualizado.

En el dispositivo participan activamente las siguientes unidades: Servicio Marítimo con patrulleras como la 'Rioja' y la 'Sierra' para vigilancia de costas. GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) como encargados de inspeccionar centros de buceo y el cumplimiento de la legalidad en materia de inmersiones.

En esa lista se incluyen también los del Seprona, centrados en la protección de la reserva marina y el control de productos alimentarios en restaurantes. Y en Seguridad Ciudadana que está reforzada con unidades de Alicante y Torrevieja.

Prevención y corresponsabilidad

El subdelegado Pineda ha incidido en que la seguridad se basa en la planificación. "Dispositivos como este permiten adelantarse a las incidencias y ofrecer tranquilidad a la ciudadanía", ha manifestado, haciendo a su vez un "llamamiento a la corresponsabilidad" de los turistas.

Darder ha recordado que Tabarca forma parte de la Red Natura 2000 y cuenta con una reserva marina creada en 1986. Por ello, las misiones incluyen desde evitar la pesca submarina ilegal hasta controlar el uso de torpedos de propulsión por buceadores no autorizados.

Finalmente, el coronel Poyato ha agradecido la excelente coordinación con la Policía Local y el Ayuntamiento. "Vuestra labor contribuye a trasladar a la ciudadanía un mensaje claro sobre la importancia de este servicio integral en la isla", ha concluido ante los medios.