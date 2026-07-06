Prisión para el churrero que mató a su mujer y a su hija en la Cañada del Fenollar cuando reciba el alta hospitalaria

La magistrada titular de la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado esta tarde el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar presuntamente durante la tarde noche del pasado jueves a su mujer y a una de sus hijas, e herir a otra, en la pedanía de la Cañada del Fenollar, en Alicante.

La magistrada se ha desplazado junto con la comisión judicial al centro hospitalario donde sigue ingresado el sospechoso para tomarle declaración, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El arrestado está investigado, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de asesinato consumado y otro delito de asesinato en grado de tentativa y será conducido directamente por las fuerzas de seguridad a un centro penitenciario una vez reciba el alta hospitalaria.

La magistrada también le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la hija a la que supuestamente hirió, de su vivienda, lugar de trabajo, estudios o cualquier otro que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

La titular de la plaza 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante ha acordado inhibirse de las actuaciones practicadas hoy en favor de su compañera de la plaza 2 de la misma sección, que ya tenía abiertas diligencias previas por estos hechos y es la competente para proseguir con la instrucción de la causa.

El doble crimen

El hombre de 53 años intentó asesinar a toda su familia en la tarde del jueves 2 de julio en su chalet de verano, una enorme casa con escasos vecinos donde nadie hubiera dado la voz de alarma de no ser por su hija Andrea, quien llamó al 112 tras el doble crimen de su madre, Lourdes y hermana pequeña, Lucía.

El hombre, quien regentaba una conocida churrería de la vecina localidad de San Vicente del Raspeig, también presentaba graves heridas por arma blanca que podrían haber sido autoinfligidas para acabar con su vida, fue arrestado y trasladado al hospital por la Guardia Civil, donde está siendo custodiado junto a su hija tras ser estabilizados de urgencia.

Según confirmaron fuentes del Instituto Armado a EL ESPAÑOL, no constan antecedentes de ningún tipo en el sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) entre el presunto agresor y su pareja, nacida en 1971.