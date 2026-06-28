Acusan de 36 delitos a un alicantino que engañaba a niñas en chats de videojuegos fingiendo ser otro menor

Se hacía pasar por otro niño que estaba jugando a videojuegos. Cuando se ganaba la confianza de las otras niñas les pedía fotos desnudas. Algunas tenían 8 años de edad. Esta es la base por la que la Guardia Civil ha arrestado en Alicante a un hombre del que no se han dado más datos y que durante una década engañaba a menores.

La denuncia en 2024 de una víctima en la isla de Gran Canaria es la que ha puesto fin a una investigación en la que se han encontrado otras 19 menores de 16 años. En total se le atribuyen 36 delitos contra la libertad sexual que afectan a niñas y adolescentes de toda España y algunas del extranjero.

En el registro del domicilio en Alicante le han intervenido una gran cantidad de dispositivos de almacenamiento con capacidad para almacenar 18.000 gigabytes. De analizar los más de 200 dispositivos intervenidos se ha encargado el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Santa María de Guía.

Entre estos teléfonos móviles, discos duros externos, ordenadores y lápices de memoria hallaron una gran cantidad de archivos de vídeo e imágenes pedófilas.

¿Cómo consiguió una cantidad tan grande? Los investigadores señalan que el detenido combinaba el engaño y la manipulación emocional para conseguir su propósito.

Y lo hizo durante mucho tiempo, aunque se desconoce la edad en que se inició, contactaba por aplicaciones de mensajería y redes sociales. Como indican a EL ESPAÑOL, entre ellas están los servicios de chat en videojuegos, donde podía encontrar a las más pequeñas.

Un niño llamado Juan era la falsa imagen con la que consiguió ganarse la confianza de las niñas y adolescentes. Los investigadores destacan que no tenía reparos en manipularlas emocionalmente a lo largo del tiempo. Tanto que alguna de ellas lo describía como el "novio" con el que jugaban o compartían mensajes.

Gracias a esa trampa consiguió que las menores de edad se grabaran o fotografiaran realizando actos de carácter sexual y que le enviaran los archivos. El acusado guardó esos archivos pedófilos para su propio consumo sexual y organizó su colección privada.

El trabajo realizado en estas investigaciones ha culminado con la reciente detención del autor en Alicante. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía ha decretado su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza.

Cómo evitar el engaño

El acceso a los dispositivos conectados a internet es el que abre las posibilidades de contacto con desconocidos. Por eso la Guardia Civil recomienda que en las redes sociales los perfiles estén cerrados y no se acepten solicitudes de personas que no se conozcan. Y ahí es importante que eso se mantenga así incluso si hay amistades en común.

Al usar redes sociales o videojuegos hay que evitar publicar la ubicación, el nombre del colegio o números de teléfono.

Y por último, los padres y madres tienen que supervisar con quién está hablando su hijo o hija y si lo conocen realmente. Es importante que el menor tenga confianza para contar algo que pueda incomodar.